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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Сивасспор - Трабзонспор
Сивасспор - Трабзонспор: обзор матча 15 января 2022
Сивасспор
15.01.2022, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Трабзонспор
20'
Л. Джеймс
24'
А. Омюр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сивасспор - Трабзонспор
Желтая карточка
Э. Йигитер
90'
+6
85'
Замена
Б. Койта
️️️️
А. Корнелиус
Замена
М. Ятабаре
️️️️
Л. Джеймс
83'
80'
Замена
Ю. Малли
️️️️
М. Гамшик
Замена
О. Кайоде
️️️️
П. Энрике
77'
68'
Замена
Б. Эздемир
️️️️
Д. Токез
Желтая карточка
П. Энрике
67'
46'
Желтая карточка
Х. Тюркмен
46'
Замена
Ю. Эрдоган
️️️️
А. Омюр
24'
ГОЛ! 1:1!
А. Омюр
Пас отдал
В. Уго
ГОЛ! 1:0!
Л. Джеймс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сивасспор
35
Али Сасал Вурал
ВР
2
Ахмет Огуз
ЦЗ
14
Самба Камара
ЦЗ
88
Джанер Османпаша
ЦЗ
3
Угур Чифтци
ЦЗ
6
Эзкан Йигитер
ЦЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
90
Леке Джеймс
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
Трабзонспор
1
Угурчан Чакир
ВР
4
Хюсейн Тюркмен
ЦЗ
14
Витор Уго
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
33
Бруно Перес
ПЗ
24
Дорухан Токез
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
10
Эдин Вишча
ПВ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Главный тренер
Абдулла Авчи
Сивасспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
80
Оларенваю Кайоде
ЦФ
52
Volkan Egri
ЦФ
9
Мустафа Ятабаре
ЦФ
Трабзонспор
1
Эрце Кардешлер
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
3
Берат Эздемир
ОП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
10
Юнус Малли
АП
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
3-2-3-2
35
Вурал
88
Османпаша
3
Чифтци
6
Йигитер
14
Камара
2
Огуз
5
Кофи
7
Энрике
20
Кесгин
17
Йесилюрт
90
Джеймс
4-3-2-1
1
Чакир
33
Перес
14
Уго
4
Денсвил
4
Тюркмен
24
Токез
17
Гамшик
33
Омюр
10
Вишча
9
Бакасетас
14
Корнелиус
7
Энрике
80
Кайоде
80
Кайоде
7
Энрике
90
Джеймс
9
Ятабаре
9
Ятабаре
90
Джеймс
24
Токез
3
Эздемир
3
Эздемир
24
Токез
33
Омюр
10
Эрдоган
10
Эрдоган
33
Омюр
17
Гамшик
10
Малли
10
Малли
17
Гамшик
14
Корнелиус
55
Койта
55
Койта
14
Корнелиус
Остались в запасе
Сивасспор
Трабзонспор
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
Главный тренер
Риза Чалымбай
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Абдулла Авчи
Остались в запасе
18
Эмре Сатылмыш
ВР
25
Муаммер Йилдырым
ВР
2
Аарон Аппиндангойе
ЦЗ
58
Зийя Эрдал
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
69
Мехмет Албайрак
ЦП
17
Sefa Yilmaz
ЦП
52
Volkan Egri
ЦФ
Остались в запасе
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
1
Эрце Кардешлер
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
61
Серкан Асан
ПАЗ
5
Мурат Чем Акпынар
ЦП
Главный тренер
Риза Чалымбай
Главный тренер
Абдулла Авчи
Статистика матча Сивасспор - Трабзонспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сивасспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Сивасспор
0 : 0
11.05.2025
Бодрум
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Трабзонспор
Лига конференций, 4 тур
ЦСКА София
- : -
26.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
1 : 0
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Сивас 4 Эйлюл
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