Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Газиантеп
Карагюмрюк - Газиантеп: обзор матча 14 августа 2021
Карагюмрюк
14.08.2021, суббота, 19:15
Турция. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Газиантеп
10'
П. Джилободжи (АГ)
19'
А. Пешич
90'
А. Муса
17'
А. Сагаль (П)
90+4'
П. Джилободжи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Газиантеп
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
П. Джилободжи
Замена
Я. Салибу
️️️️
К. Фрей
90'
+3
ГОЛ! 3:1!
А. Муса
Пас отдал
К. Фрей
90'
Желтая карточка
Л. Билья
81'
80'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Ф. Соялп
80'
Замена
Т. Бервен
️️️️
Х. Мендиль
Замена
Б. Бекароглу
️️️️
M. Benatia
80'
71'
Замена
С. Кициу
️️️️
P. Olkowski
Замена
Д. Дурмаз
️️️️
E. Tatli
70'
Замена
В. Арвеладзе
️️️️
А. Пешич
70'
63'
Замена
Х. Пехливан
️️️️
U. Zengin
63'
Замена
К. Эзер
️️️️
R. Niyaz
59'
Желтая карточка
Х. Мендиль
Желтая карточка
А. Пешич
50'
45'
+2
Вторая желтая
А. Сагаль
37'
Желтая карточка
А. Сагаль
ГОЛ! 2:1!
А. Пешич
Пас отдал
Э. Эзтюмер
19'
17'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Сагаль
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Джилободжи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
5
Medhi Benatia
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
50
Эрхун Эзтюмер
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
8
Александар Пешич
ЦФ
2
Эмилиано Вивиано
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
12
Нуха Дико
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
Карагюмрюк
54
Салих Дурсун
ЦЗ
86
Бурак Бекароглу
ЦЗ
10
Джимми Дурмаз
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
8
Самед Онур
АП
93
Яннис Салибу
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
4-3-1-3
6
Хеденстад
87
Жуканович
29
Балковец
5
6
Билья
11
Фрей
50
Эзтюмер
7
Муса
14
2
Вивиано
8
Пешич
4-2-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
35
16
37
Мендиль
6
8
Соялп
20
28
Сагаль
5
Эрсой
12
Дико
5
86
Бекароглу
86
Бекароглу
5
14
10
Дурмаз
10
Дурмаз
14
11
Фрей
93
Салибу
93
Салибу
11
Фрей
8
Пешич
18
Арвеладзе
18
Арвеладзе
8
Пешич
35
11
Пехливан
11
Пехливан
35
16
70
Кициу
70
Кициу
16
8
Соялп
21
Эрдоган
21
Эрдоган
8
Соялп
20
10
Эзер
10
Эзер
20
37
Мендиль
19
Бервен
19
Бервен
37
Мендиль
Остались в запасе
Карагюмрюк
Газиантеп
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
8
Самед Онур
АП
54
Салих Дурсун
ЦЗ
8
Тунай Торун
ЦП
96
Yavuz Aygun
ЦФ
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Карагюмрюк - Газиантеп
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Газиантеп
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
«Газиантеп» – «Касымпаша»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Суперлига Турция: шансы «Газиантепа» и «Касымпаши» на победу в матче 11 тура
5 ноября
«Трабзонспор» – «Газиантеп»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Суперлига: шансы «Трабзонспора» и «Газиантепа» на победу в матче 10 тура
31 октября
Суперлига Турции: шансы «Газиантепа» и «Эрзурумспора» на победу в матче 9-го тура
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+