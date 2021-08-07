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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ульм 1846 - Нюрнберг
Ульм 1846 - Нюрнберг: обзор матча 07 августа 2021
Ульм 1846
07.08.2021, суббота, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Нюрнберг
80'
Т. Думан
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ульм 1846 - Нюрнберг
Желтая карточка
J. Reichert
90'
+6
Замена
N. Wahling
️️️️
J. Rochelt
84'
Желтая карточка
T. Ruhle
83'
80'
ГОЛ! 0:1!
Т. Думан
Замена
T. Ruhle
️️️️
A. Fink
79'
Желтая карточка
L. Stoll
69'
63'
Замена
Д. Борковски
️️️️
Ф. Локемпер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ульм 1846
25
Niclas Heimann
ВР
2
Jonas Kehl
ЦЗ
10
Jannik Rochelt
ЦП
5
J. Reichert
ЦФ
30
Робин Хойссер
ЦФ
0
A. Fink
ЦФ
18
Lennart Stoll
ЦФ
21
Адриан Бек
ЦФ
6
T. Geyer
ЦФ
30
M. Heilig
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Нюрнберг
26
Christopher Schindler
ЦЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
5
Том Краусс
ЦП
9
Феликс Локемпер
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Ульм 1846
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
31
T. Ruhle
ЦФ
17
Nicolas Wahling
ЦФ
26
Philipp Maier
ЦФ
0
N. Jann
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
Нюрнберг
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
25
Деннис Борковски
ЦФ
14
Никола Доведан
ЦФ
1-1-5
25
2
10
18
30
6
21
Бек
0
1-2-4
26
5
Краусс
17
Дели
25
22
Валентини
30
Гайс
9
Локемпер
0
31
31
0
10
17
17
10
9
Локемпер
25
Борковски
25
Борковски
9
Локемпер
Остались в запасе
Ульм 1846
Нюрнберг
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
26
Philipp Maier
ЦФ
0
N. Jann
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
17
Bastian Allgeier
ЦЗ
26
Philipp Maier
ЦФ
0
N. Jann
ЦФ
39
Christian Ortag
ЦФ
Остались в запасе
20
Лино Темпельман
ЦП
8
Тайлан Думан
ЦП
14
Никола Доведан
ЦФ
Главный тренер
Томас Верле
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Ульм 1846 - Нюрнберг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ульм 1846
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Ульм 1846
2 : 3
16.05.2026
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Оснабрюк
1 : 1
09.05.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 36 тур
Ульм 1846
0 : 2
02.05.2026
Виктория
Германия. Третья Лига, 35 тур
Мюнхен 1860
3 : 2
25.04.2026
Ульм 1846
Германия. Третья Лига, 34 тур
Ульм 1846
2 : 1
18.04.2026
Хавелсе
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
- : -
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Стадион:
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