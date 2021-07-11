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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Бразилия
Аргентина - Бразилия: обзор матча 11 июля 2021
Аргентина
11.07.2021, воскресенье, 03:00
Кубок Америки, Финал
1 : 0
Завершен
Бразилия
22'
А. Ди Мария
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Аргентина - Бразилия
Желтая карточка
Г. Монтиэль
89'
82'
Желтая карточка
Маркиньос
Желтая карточка
Н. Отаменди
81'
Замена
Н. Гонсалес
️️️️
Л. Мартинес
79'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
К. Ромеро
79'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
А. Ди Мария
79'
76'
Замена
Г. Барбоза
️️️️
Л. Пакета
76'
Замена
Эмерсон
️️️️
Р. Лоди
72'
Желтая карточка
Л. Пакета
70'
Желтая карточка
Р. Лоди
Желтая карточка
Р. Де Пауль
67'
63'
Замена
Винисиус
️️️️
Эвертон
Замена
Н. Тальяфико
️️️️
Д. Ло Чельсо
63'
Замена
Г. Родригес
️️️️
Л. Паредес
53'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
51'
46'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Фред
Травма
А. Ди Мария
38'
Желтая карточка
Л. Паредес
33'
ГОЛ! 1:0!
А. Ди Мария
Пас отдал
Р. Де Пауль
22'
3'
Желтая карточка
Фред
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
11
Анхель Ди Мария
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
19
Эвертон
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Аргентина
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
15
Николас Гонсалес
ЛВ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Гидо Родригес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Бразилия
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
22
Эвертон Рибейро
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
21
Габриэл Барбоза
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
8
Акунья
19
Отаменди
13
Ромеро
4
Монтиэль
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
10
Месси
22
Мартинес
4-1-1-3-1
23
Эдерсон
13
Данило
3
Силва
4
Маркиньос
16
Лоди
5
Каземиро
8
Фред
19
Эвертон
20
Пакета
10
Неймар
9
Ришарлисон
11
Ло Чельсо
3
Тальяфико
3
Тальяфико
11
Ло Чельсо
13
Ромеро
6
Пеццелла
6
Пеццелла
13
Ромеро
11
Ди Мария
14
Паласиос
14
Паласиос
11
Ди Мария
5
Паредес
18
Родригес
18
Родригес
5
Паредес
22
Мартинес
15
Гонсалес
15
Гонсалес
22
Мартинес
16
Лоди
13
Эмерсон
13
Эмерсон
16
Лоди
19
Эвертон
7
Винисиус
7
Винисиус
19
Эвертон
8
Фред
20
Фирмино
20
Фирмино
8
Фред
20
Пакета
21
Барбоза
21
Барбоза
20
Пакета
Остались в запасе
Аргентина
Бразилия
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
22
Эвертон Рибейро
ЦП
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
12
Агустин Маркесин
ВР
1
Франко Армани
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
17
Алехандро Гомес
ЦФ
Остались в запасе
22
Эвертон Рибейро
ЦП
1
Алиссон
ВР
12
Вевертон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
14
Лео Ортис
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
18
Дуглас Луис
ОП
17
Фабиньо
ОП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Аргентина - Бразилия
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Маракана
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