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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Атлетик
Бетис - Атлетик: обзор матча 13 марта 2022
Бетис
13.03.2022, воскресенье, 18:15
Испания. Примера, 28 тур
1 : 0
Завершен
Атлетик
20'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Атлетик
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
П. Акуоку
88'
84'
Замена
Н. Серрано
️️️️
У. Венцедор
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
О. Сансет
Желтая карточка
С. Каналес
80'
80'
Желтая карточка
О. Сансет
80'
Желтая карточка
О. де Маркос
Красная карточка
Н. Фекир
80'
78'
Желтая карточка
Н. Уильямс
Желтая карточка
А. Руйбаль
76'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Б. Иглесиас
73'
71'
Замена
О. Саррага
️️️️
М. Весга
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Х. Миранда
70'
59'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
И. Уильямс
59'
Замена
М. Баленсиага
️️️️
Ю. Бершиче
Желтая карточка
Х. Миранда
28'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
25'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Х. Миранда
20'
16'
Желтая карточка
А. Беренгер
8'
Желтая карточка
Ю. Бершиче
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Ойер Саррага
ЦП
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
4-2-2-2
1
Силва
33
Миранда
2
Пеццелла
5
Бартра
20
Сабали
24
Акуоку
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-1-1-3-1
1
Симон
18
де Маркос
5
Альварес
3
Вивиан
17
Бершиче
6
Весга
12
Венцедор
7
Беренгер
10
Муньяин
8
Сансет
9
Уильямс
24
Акуоку
6
Гонсалес
6
Гонсалес
24
Акуоку
7
Иглесиас
10
Карвалью
10
Карвалью
7
Иглесиас
33
Миранда
24
Руйбаль
24
Руйбаль
33
Миранда
17
Бершиче
18
Баленсиага
18
Баленсиага
17
Бершиче
6
Весга
6
Саррага
6
Саррага
6
Весга
12
Венцедор
22
Серрано
22
Серрано
12
Венцедор
9
Уильямс
10
Уильямс
10
Уильямс
9
Уильямс
8
Сансет
14
Гарсия
14
Гарсия
8
Сансет
Остались в запасе
Бетис
Атлетик
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Клаудио Браво
ВР
1
Жоэль
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Бетис - Атлетик
4
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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