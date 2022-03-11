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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетико - Кадис
Атлетико - Кадис: обзор матча 11 марта 2022
Атлетико
11.03.2022, пятница, 23:00
Испания. Примера, 28 тур
2 : 1
Завершен
Кадис
3'
Ж. Феликс
68'
Р. Де Пауль
45'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Атлетико - Кадис
Желтая карточка
С. Савич
90'
+1
90'
+1
Замена
А. Переа
️️️️
Л. Эспино
Красная карточка
Х. Серрано
88'
87'
Замена
И. Карселен
️️️️
К. Акапо
Замена
Х. Серрано
️️️️
Ж. Феликс
83'
Замена
А. Фелипе
️️️️
Х. Хименес
83'
73'
Замена
Алекс
️️️️
Р. Собрино
73'
Замена
Лукас
️️️️
Феде
ГОЛ! 2:1!
Р. Де Пауль
68'
Замена
Л. Суарес
️️️️
А. Гризманн
60'
Замена
А. Корреа
️️️️
Я. Карраско
60'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Коке
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
А. Негредо
Пас отдал
Л. Эспино
Желтая карточка
Рейнилду
41'
Желтая карточка
Я. Карраско
35'
33'
Желтая карточка
Р. Собрино
Желтая карточка
Р. Де Пауль
30'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Феликс
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
14
Маркос Льоренте
ЦП
6
Коке
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
79
Жоау Феликс
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
6
Феде
ЦП
4
Рубен Алькарас
ЦП
11
Энтони Лосано
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
57
Серхио Диес
ЦЗ
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
42
Хави Серрано
ЦП
8
Пабло Барриос
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Кадис
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
7
Лукас
ЦФ
3-4-1-2
13
Облак
17
Рейнилду
20
Хименес
15
Савич
14
Льоренте
16
Эррера
7
Де Пауль
6
Коке
10
Карраско
7
Гризманн
79
Феликс
4-2-1-3
23
Ледесма
29
Акапо
23
Эрнандес
23
Чуст
18
Эспино
6
Феде
4
Алькарас
11
Идрисси
19
Собрино
21
Негредо
11
Лосано
6
Коке
6
Лоди
6
Лоди
6
Коке
20
Хименес
18
Фелипе
18
Фелипе
20
Хименес
79
Феликс
42
Серрано
42
Серрано
79
Феликс
10
Карраско
10
Корреа
10
Корреа
10
Карраско
7
Гризманн
9
Суарес
9
Суарес
7
Гризманн
29
Акапо
20
Карселен
20
Карселен
29
Акапо
19
Собрино
8
Алекс
8
Алекс
19
Собрино
18
Эспино
80
Переа
80
Переа
18
Эспино
6
Феде
7
Лукас
7
Лукас
6
Феде
Остались в запасе
Атлетико
Кадис
23
Бенжамин Леком
ВР
57
Серхио Диес
ЦЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Диего Симеоне
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
57
Серхио Диес
ЦЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
20
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
1
Хуан Флере
ВР
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
6
Хосе Мари
ОП
16
Йенс Йонссон
ОП
Главный тренер
Диего Симеоне
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Атлетико - Кадис
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
- : -
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Рияд Эйр Метрополитано
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