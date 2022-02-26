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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Реал
Райо Вальекано - Реал: обзор матча 26 февраля 2022
Райо Вальекано
26.02.2022, суббота, 20:30
Испания. Примера, 26 тур
0 : 1
Завершен
Реал
83'
К. Бензема
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Райо Вальекано - Реал
90'
+6
Желтая карточка
Д. Себальос
88'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Винисиус
88'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Модрич
Замена
Р. Нтека
️️️️
О. Трехо
85'
Замена
М. Силла
️️️️
А. Гарсия
85'
83'
ГОЛ! 0:1!
К. Бензема
Пас отдал
Винисиус
80'
Замена
Родриго
️️️️
М. Асенсио
Желтая карточка
А. Катена
79'
Замена
Р. Фалькао
️️️️
С. Гвардиола
73'
Замена
И. Палазон
️️️️
Бебе
73'
Желтая карточка
Бебе
72'
Желтая карточка
И. Баллиу
65'
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
65'
63'
Желтая карточка
Ф. Менди
61'
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Каземиро
58'
Желтая карточка
Каземиро
Желтая карточка
О. Трехо
56'
Желтая карточка
О. Валентин
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
12
Бебе
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
20
Лука Модрич
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
6
Пате Сисс
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Мамаду Силла
ЦФ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
4-2-3-1
13
Зидан
11
Гарсия
4
Суарес
24
Катена
20
Баллиу
14
Комесанья
23
Валентин
12
Бебе
8
Трехо
18
Гарсия
14
Гвардиола
4-1-2-2-1
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
6
Начо
23
Менди
5
Каземиро
20
Модрич
8
Кроос
10
Асенсио
7
Винисиус
9
Бензема
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Трехо
11
Нтека
11
Нтека
8
Трехо
12
Бебе
7
Палазон
7
Палазон
12
Бебе
18
Гарсия
14
Силла
14
Силла
18
Гарсия
14
Гвардиола
9
Фалькао
9
Фалькао
14
Гвардиола
20
Модрич
25
Себальос
25
Себальос
20
Модрич
7
Винисиус
6
Камавинга
6
Камавинга
7
Винисиус
5
Каземиро
8
Вальверде
8
Вальверде
5
Каземиро
10
Асенсио
11
Родриго
11
Родриго
10
Асенсио
Остались в запасе
Райо Вальекано
Реал
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
Остались в запасе
40
Тони Фуидиас
ВР
12
Марсело
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Райо Вальекано - Реал
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Стадион:
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