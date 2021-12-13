Введите ваш ник на сайте
Материалы

Реал - Атлетико

12.12.2021, Воскресенье, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 17 тур Реал - Атлетико
Испания. Примера (2020/2021)
26 тур
7 марта, воскресенье 18:15 Атлетико 1:1 Реал
13 тур
12 декабря, суббота 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2019/2020)
22 тур
1 февраля, суббота 18:00 Реал 1:0 Атлетико
7 тур
28 сентября, суббота 22:00 Атлетико 0:0 Реал
Суперкубок Испании (2019/2020)
Финал
12 января, воскресенье 21:00 Реал 0:0
(4:1)п		 Атлетико
Международный кубок чемпионов 2019

27 июля, суббота 02:30 Реал 3:7 Атлетико
Испания. Примера (2018/2019)
23 тур
9 февраля, суббота 18:15 Атлетико 1:3 Реал
7 тур
29 сентября, суббота 21:45 Реал 0:0 Атлетико
Суперкубок УЕФА 2018

15 августа, среда 22:00 Реал 2:4 Атлетико
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
8 апреля, воскресенье 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
18 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:0 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 21:45 Атлетико 2:1 Реал
Лига чемпионов (2016/2017)
1/2 финала
первый матч		 2 мая, вторник 21:45 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Примера (2016/2017)
31 тур
8 апреля, суббота 17:15 Реал 1:1 Атлетико
12 тур
19 ноября, суббота 22:45 Атлетико 0:3 Реал
Лига чемпионов (2015/2016)
Финал
28 мая, суббота 21:45 Реал 1:1
(5:3)п		 Атлетико
Испания. Примера (2015/2016)
26 тур
27 февраля, суббота 18:00 Реал 0:1 Атлетико
7 тур
4 октября, воскресенье 21:30 Атлетико 1:1 Реал
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
ответный матч		 22 апреля, среда 21:45 Реал 1:0 Атлетико
Лига чемпионов (2014/2015)
1/4 финала
первый матч		 14 апреля, вторник 21:45 Атлетико 0:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
7 февраля, суббота 18:00 Атлетико 4:0 Реал
3 тур
13 сентября, суббота 22:00 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
ответный матч		 15 января, четверг 22:00 Реал 2:2 Атлетико
Испания. Кубок (2014/2015)
1/8 финала
первый матч		 7 января, среда 23:00 Атлетико 2:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

ответный матч		 23 августа, суббота 00:30 Атлетико 1:0 Реал
Суперкубок Испании 2014

первый матч		 20 августа, среда 01:00 Реал 1:1 Атлетико
Лига чемпионов (2013/2014)
Финал
24 мая, суббота 22:45 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2013/2014)
26 тур
2 марта, воскресенье 20:00 Атлетико 2:2 Реал
7 тур
28 сентября, суббота 23:59 Реал 0:1 Атлетико
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, вторник 23:59 Атлетико 0:2 Реал
Испания. Кубок (2013/2014)
1/2 финала
первый матч		 5 февраля, среда 23:00 Реал 3:0 Атлетико
Испания. Кубок (2012/2013)
Финал
17 мая, пятница 23:30 Реал 1:2 Атлетико
Испания. Примера (2012/2013)
33 тур
27 апреля, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
14 тур
2 декабря, воскресенье 01:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Примера (2011/2012)
33 тур
11 апреля, среда 23:59 Атлетико 1:4 Реал
14 тур
26 ноября, суббота 23:00 Реал 4:1 Атлетико
Испания. Примера (2010/2011)
29 тур
19 марта, суббота 23:55 Атлетико 1:2 Реал
10 тур
7 ноября, воскресенье 23:00 Реал 2:0 Атлетико
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 20 января, четверг 23:55 Атлетико 0:1 Реал
1/4 финала
ответный матч		 13 января, четверг 23:55 Реал 3:1 Атлетико
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетико
10 тур
7 ноября, суббота 23:55 Атлетико 2:3 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
26 тур
7 марта, суббота 22:00 Реал 1:1 Атлетико
7 тур
18 октября, суббота 22:00 Атлетико 1:2 Реал
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
20 января, воскресенье 21:00 Атлетико 0:2 Реал
1 тур
25 августа, суббота 22:00 Реал 2:1 Атлетико
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
...
  • Читайте нас: 