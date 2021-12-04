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Материалы

Севилья - Вильярреал

04.12.2021, Суббота, 16:00 мск Испания. Примера, 16 тур Севилья - Вильярреал
Испания. Примера (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Вильярреал 4:0 Севилья
16 тур
29 декабря, вторник 19:00 Севилья 2:0 Вильярреал
Испания. Примера (2019/2020)
31 тур
22 июня, понедельник 20:30 Вильярреал 2:2 Севилья
17 тур
15 декабря, воскресенье 20:30 Севилья 1:2 Вильярреал
Испания. Примера (2018/2019)
24 тур
17 февраля, воскресенье 20:30 Вильярреал 3:0 Севилья
2 тур
26 августа, воскресенье 21:15 Севилья 0:0 Вильярреал
Испания. Примера (2017/2018)
32 тур
14 апреля, суббота 14:00 Севилья 2:2 Вильярреал
13 тур
26 ноября, воскресенье 20:30 Вильярреал 2:3 Севилья
Испания. Примера (2016/2017)
21 тур
5 февраля, воскресенье 14:00 Севилья 0:0 Вильярреал
2 тур
28 августа, воскресенье 23:15 Вильярреал 0:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
29 тур
13 марта, воскресенье 18:00 Севилья 4:2 Вильярреал
10 тур
31 октября, суббота 20:15 Вильярреал 2:1 Севилья
Испания. Примера (2014/2015)
28 тур
22 марта, воскресенье 19:00 Вильярреал 0:2 Севилья
9 тур
26 октября, воскресенье 21:00 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
ответный матч		 19 марта, четверг 23:05 Севилья 2:1 Вильярреал
Лига Европы (2014/2015)
Квалификация, 1/8 финала
первый матч		 12 марта, четверг 23:05 Вильярреал 1:3 Севилья
Испания. Примера (2013/2014)
36 тур
4 мая, воскресенье 21:00 Севилья 0:0 Вильярреал
17 тур
21 декабря, суббота 19:00 Вильярреал 1:2 Севилья
Испания. Примера (2011/2012)
22 тур
5 февраля, воскресенье 21:00 Севилья 1:2 Вильярреал
3 тур
10 сентября, суббота 20:00 Вильярреал 2:2 Севилья
Испания. Примера (2010/2011)
33 тур
24 апреля, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
14 тур
5 декабря, воскресенье 21:00 Вильярреал 1:0 Севилья
Испания. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
ответный матч		 18 января, вторник 23:55 Севилья 3:0 Вильярреал
1/4 финала
ответный матч		 12 января, среда 22:00 Вильярреал 3:3 Севилья
Испания. Примера (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 21:00 Вильярреал 3:0 Севилья
10 тур
8 ноября, воскресенье 23:00 Севилья 3:2 Вильярреал
Испания. Примера (2008/2009)
34 тур
2 мая, суббота 23:55 Вильярреал 0:2 Севилья
15 тур
14 декабря, воскресенье 21:00 Севилья 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
31 тур
6 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Вильярреал
12 тур
11 ноября, воскресенье 23:00 Вильярреал 3:2 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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