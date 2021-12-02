Введите ваш ник на сайте
Материалы

Реал - Атлетик

01.12.2021, Среда, 23:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 9 тур Реал - Атлетик
Испания. Примера (2020/2021)
37 тур
16 мая, воскресенье 19:30 Атлетик 0:1 Реал
19 тур
16 декабря, среда 00:01 Реал 3:1 Атлетик
Суперкубок Испании (2020/2021)
1/2 финала
14 января, четверг 23:00 Реал 1:2 Атлетик
Испания. Примера (2019/2020)
34 тур
5 июля, воскресенье 15:00 Атлетик 0:1 Реал
18 тур
22 декабря, воскресенье 23:00 Реал 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 17:15 Реал 3:0 Атлетик
4 тур
15 сентября, суббота 21:45 Атлетик 1:1 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
33 тур
18 апреля, среда 22:30 Реал 1:1 Атлетик
14 тур
2 декабря, суббота 22:45 Атлетик 0:0 Реал
Испания. Примера (2016/2017)
28 тур
18 марта, суббота 18:15 Атлетик 1:2 Реал
9 тур
23 октября, воскресенье 21:45 Реал 2:1 Атлетик
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
13 февраля, суббота 18:00 Реал 4:2 Атлетик
5 тур
23 сентября, среда 22:00 Атлетик 1:2 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
26 тур
7 марта, суббота 20:00 Атлетик 1:0 Реал
7 тур
5 октября, воскресенье 23:00 Реал 5:0 Атлетик
Испания. Примера (2013/2014)
22 тур
2 февраля, воскресенье 23:59 Атлетик 1:1 Реал
3 тур
1 сентября, воскресенье 14:00 Реал 3:1 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
31 тур
14 апреля, воскресенье 23:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
18 ноября, воскресенье 01:00 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
20 тур
2 мая, среда 23:59 Атлетик 0:3 Реал
1 тур
23 января, понедельник 00:30 Реал 4:1 Атлетик
Испания. Примера (2010/2011)
31 тур
9 апреля, суббота 20:00 Атлетик 0:3 Реал
12 тур
20 ноября, суббота 23:55 Реал 5:1 Атлетик
Испания. Примера (2009/2010)
37 тур
8 мая, суббота 23:00 Реал 5:1 Атлетик
18 тур
16 января, суббота 22:00 Атлетик 1:0 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
27 тур
14 марта, суббота 23:55 Атлетик 2:5 Реал
8 тур
26 октября, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
34 тур
27 апреля, воскресенье 23:00 Реал 3:0 Атлетик
15 тур
8 декабря, суббота 23:55 Атлетик 0:1 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
...
  • Читайте нас: 