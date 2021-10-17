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Материалы

Сельта - Севилья

17.10.2021, Воскресенье, 17:15 мск Виго, стадион Балаидос Испания. Примера, 9 тур Сельта - Севилья
Испания. Примера (2020/2021)
30 тур
12 апреля, понедельник 22:00 Сельта 3:4 Севилья
10 тур
21 ноября, суббота 20:30 Севилья 4:2 Сельта
Испания. Примера (2019/2020)
23 тур
9 февраля, воскресенье 20:30 Сельта 2:1 Севилья
3 тур
30 августа, пятница 21:00 Севилья 1:1 Сельта
Испания. Примера (2018/2019)
22 тур
2 февраля, суббота 22:45 Сельта 1:0 Севилья
8 тур
7 октября, воскресенье 19:30 Севилья 2:1 Сельта
Испания. Примера (2017/2018)
31 тур
7 апреля, суббота 17:15 Сельта 4:0 Севилья
12 тур
18 ноября, суббота 20:30 Севилья 2:1 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
34 тур
27 апреля, четверг 21:30 Севилья 2:1 Сельта
15 тур
11 декабря, воскресенье 18:15 Сельта 0:3 Севилья
Испания. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 11 февраля, четверг 22:30 Сельта 2:2 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
23 тур
7 февраля, воскресенье 20:15 Сельта 1:1 Севилья
4 тур
20 сентября, воскресенье 13:00 Севилья 1:2 Сельта
Испания. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 4 февраля, четверг 22:30 Севилья 4:0 Сельта
Испания. Примера (2014/2015)
36 тур
10 мая, воскресенье 22:00 Сельта 1:1 Севилья
17 тур
3 января, суббота 20:00 Севилья 1:0 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
31 тур
29 марта, суббота 21:00 Сельта 1:0 Севилья
12 тур
3 ноября, воскресенье 01:00 Севилья 0:1 Сельта
Испания. Примера (2012/2013)
26 тур
5 марта, вторник 00:30 Севилья 4:1 Сельта
7 тур
5 октября, пятница 23:30 Сельта 2:0 Севилья
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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