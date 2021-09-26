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Материалы

Реал - Вильярреал

25.09.2021, Суббота, 22:00 мск Мадрид, стадион Сантьяго Бернабеу Испания. Примера, 7 тур Реал - Вильярреал
Испания. Примера (2020/2021)
38 тур
22 мая, суббота 19:00 Реал 2:1 Вильярреал
10 тур
21 ноября, суббота 18:15 Вильярреал 1:1 Реал
Испания. Примера (2019/2020)
37 тур
16 июля, четверг 22:00 Реал 2:1 Вильярреал
3 тур
1 сентября, воскресенье 22:00 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2018/2019)
36 тур
5 мая, воскресенье 17:15 Реал 3:2 Вильярреал
17 тур
3 января, четверг 23:30 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2017/2018)
38 тур
19 мая, суббота 21:45 Вильярреал 2:2 Реал
19 тур
13 января, суббота 18:15 Реал 0:1 Вильярреал
Испания. Примера (2016/2017)
24 тур
26 февраля, воскресенье 22:45 Вильярреал 2:3 Реал
5 тур
21 сентября, среда 21:00 Реал 1:1 Вильярреал
Испания. Примера (2015/2016)
34 тур
20 апреля, среда 23:00 Реал 3:0 Вильярреал
15 тур
13 декабря, воскресенье 22:30 Вильярреал 1:0 Реал
Испания. Примера (2014/2015)
25 тур
1 марта, воскресенье 23:00 Реал 1:1 Вильярреал
6 тур
27 сентября, суббота 18:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2013/2014)
23 тур
8 февраля, суббота 23:00 Реал 4:2 Вильярреал
4 тур
14 сентября, суббота 23:59 Вильярреал 2:2 Реал
Испания. Примера (2011/2012)
29 тур
22 марта, четверг 01:00 Вильярреал 1:1 Реал
10 тур
26 октября, среда 23:59 Реал 3:0 Вильярреал
Испания. Примера (2010/2011)
37 тур
15 мая, воскресенье 23:00 Вильярреал 1:3 Реал
18 тур
9 января, воскресенье 21:00 Реал 4:2 Вильярреал
Испания. Примера (2009/2010)
23 тур
21 февраля, воскресенье 23:00 Реал 6:2 Вильярреал
4 тур
23 сентября, среда 22:00 Вильярреал 0:2 Реал
Испания. Примера (2008/2009)
36 тур
16 мая, суббота 23:55 Вильярреал 3:2 Реал
17 тур
4 января, воскресенье 19:00 Реал 1:0 Вильярреал
Испания. Примера (2007/2008)
21 тур
27 января, воскресенье 23:00 Реал 3:2 Вильярреал
2 тур
2 сентября, воскресенье 23:00 Вильярреал 0:5 Реал
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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