Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Наполи
Сампдория - Наполи: обзор матча 16 мая 2010
Сампдория
16.05.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
51'
Д. Паццини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Наполи
Замена
Н. Поцци
️️️️
М. Кассано
Замена
Р. Маиелло
️️️️
Л. Чигарини
Замена
Ф. Каччиаторе
️️️️
Р. Циглер
Желтая карточка
Д. Грава
Замена
М. Больячино
️️️️
К. Суньига
Желтая карточка
Д. Маннини
Замена
С. Губерти
️️️️
Ф. Семиоли
ГОЛ! 1:0!
Д. Паццини
Желтая карточка
К. Суньига
Желтая карточка
А. Доссена
Желтая карточка
М. Пациенца
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
0
Марио Кассано
ВР
17
Стефано Луккини
ЛЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
12
Фернандо Тиссоне
ЛП
70
Даниеле Маннини
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЛЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ЦЗ
8
Лука Чигарини
ПЗ
24
Микеле Пациенца
ЛП
3
Андреа Доссена
ЦП
11
Кристиан Маджо
ЦП
19
Херман Денис
ПП
18
Камило Суньига
ЦФ
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Сампдория
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
8
Стефано Губерти
ЛП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
9
Никола Поцци
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-4-1
30
Сторари
17
Луккини
5
Гастальделло
3
Циглер
6
Дзаури
12
Тиссоне
70
Маннини
17
Паломбо
77
Семиоли
11
Паццини
4-4-2
16
Де Санктис
8
Чигарини
2
Грава
27
Сантакроче
28
Каннаваро
19
Денис
3
Доссена
11
Маджо
24
Пациенца
27
Квальярелла
18
Суньига
3
Циглер
29
Каччиаторе
29
Каччиаторе
3
Циглер
77
Семиоли
8
Губерти
8
Губерти
77
Семиоли
0
Кассано
9
Поцци
9
Поцци
0
Кассано
8
Чигарини
8
Маиелло
8
Маиелло
8
Чигарини
18
Суньига
54
Больячино
54
Больячино
18
Суньига
Остались в запасе
Сампдория
Наполи
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
0
Маттео Гуардальбен
ВР
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Сампдория - Наполи
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Луиджи Феррарис
Где смотреть матч:
"НТВ+ Классика" 16:55 (прямая)
Новости команд
Все
Сампдория
Наполи
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Участник ЧМ-2026, которого «Ростов» больше 4 лет отправлял в аренды, нашел новый клуб
21 августа
Игрок «Ростова» перешел в клуб Серии B
2025.09.02 10:10
«Рубин» отдал в аренду воспитанника «Баварии», купленного за 2 миллиона
2025.08.01 18:50
«Сампдория» впервые в истории вылетела в третий итальянский дивизион
2025.05.14 00:12
Экс-защитник «Милана» закончил карьеру в 31 год
2025.04.19 09:00
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Порту» – «Наполи»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Порту» – «Наполи» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Порту» и «Наполи» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+