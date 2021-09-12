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Материалы

Атлетик - Мальорка

11.09.2021, Суббота, 22:00 мск Бильбао, стадион Сан Мамес Баррия Испания. Примера, 4 тур Атлетик - Мальорка
Испания. Примера (2019/2020)
32 тур
27 июня, суббота 15:00 Атлетик 3:1 Мальорка
4 тур
13 сентября, пятница 22:00 Мальорка 0:0 Атлетик
Испания. Примера (2012/2013)
35 тур
11 мая, суббота 18:00 Атлетик 2:1 Мальорка
16 тур
15 декабря, суббота 21:00 Мальорка 0:1 Атлетик
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Атлетик 1:0 Мальорка
15 тур
4 декабря, воскресенье 23:00 Мальорка 1:1 Атлетик
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
ответный матч		 25 января, среда 23:00 Мальорка 0:1 Атлетик
Испания. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
первый матч		 18 января, среда 23:00 Атлетик 2:0 Мальорка
Испания. Примера (2010/2011)
23 тур
14 февраля, понедельник 23:00 Мальорка 1:0 Атлетик
4 тур
21 сентября, вторник 22:00 Атлетик 3:0 Мальорка
Испания. Примера (2009/2010)
35 тур
2 мая, воскресенье 23:00 Атлетик 1:3 Мальорка
16 тур
3 января, воскресенье 21:00 Мальорка 2:0 Атлетик
Испания. Примера (2008/2009)
29 тур
4 апреля, суббота 22:00 Атлетик 2:1 Мальорка
10 тур
9 ноября, воскресенье 19:00 Мальорка 3:3 Атлетик
Испания. Примера (2007/2008)
35 тур
4 мая, воскресенье 19:00 Атлетик 1:2 Мальорка
16 тур
16 декабря, воскресенье 19:00 Мальорка 0:0 Атлетик
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 8 4 80:31 +49 86
2. Барселона 38 21 10 7 68:38 +30 73
3. Атлетико М 38 21 8 9 65:43 +22 71
4. Севилья 38 18 16 4 53:30 +23 70
5. Бетис 38 19 8 11 62:40 +22 65
6. Реал Сосьедад 38 17 11 10 40:37 +3 62
7. Вильярреал 38 16 11 11 63:37 +26 59
8. Атлетик Б 38 14 13 11 43:36 +7 55
9. Валенсия 38 11 15 12 48:53 -5 48
10. Осасуна 38 12 11 15 37:51 -14 47
11. Сельта 38 12 10 16 43:43 0 46
12. Райо Вальекано 38 11 9 18 39:50 -11 42
13. Эльче 38 11 9 18 40:52 -12 42
14. Эспаньол 38 10 12 16 40:53 -13 42
15. Хетафе 38 8 15 15 33:41 -8 39
16. Мальорка 38 10 9 19 36:63 -27 39
17. Кадис 38 8 15 15 35:51 -16 39
18. Гранада 38 8 14 16 44:61 -17 38
19. Леванте 38 8 11 19 51:76 -25 35
20. Алавес 38 8 7 23 31:65 -34 31
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