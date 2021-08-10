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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Рединг - Суонси
Рединг - Суонси: обзор матча 10 августа 2021
Рединг
10.08.2021, вторник, 22:00
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
0 : 3
Завершен
Суонси
18'
Д. Латибодье
61'
Б. Кабанго
83'
Ж. Пироэ
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рединг - Суонси
83'
ГОЛ! 0:3!
Ж. Пироэ
Пас отдал
Я. Дханда
66'
Замена
Р. Мэннинг
️️️️
М. Гримес
65'
Замена
К. Джозеф
️️️️
К. Ноутон
61'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кабанго
35'
Желтая карточка
Д. Уильямс
32'
Желтая карточка
К. Ноутон
18'
ГОЛ! 0:1!
Д. Латибодье
Пас отдал
Я. Дханда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
26
Том Макинтайр
ЦЗ
42
Lynford Sackey
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Суонси
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
15
Брендон Купер
ЦЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
31
Ян Дханда
АП
7
Морган Уиттакер
ПВ
13
Стивен Бенда
ЦФ
14
Дэниел Уильямс
ЦФ
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Рединг
12
Imari Samuels
ЦЗ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Суонси
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
1-1-5
23
Саутвуд
26
Макинтайр
42
12
Холмс
28
Камара
34
47
Пушкаш
6
Эбби
3-2-1-2-3
22
Латибодье
15
Купер
5
Кабанго
26
Ноутон
21
Бидуэлл
6
Гримес
7
Уиттакер
31
Дханда
9
Пироэ
14
Уильямс
13
Бенда
6
Гримес
3
Мэннинг
3
Мэннинг
6
Гримес
26
Ноутон
22
Джозеф
22
Джозеф
26
Ноутон
Остались в запасе
Рединг
Суонси
12
Imari Samuels
ЦЗ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
12
Imari Samuels
ЦЗ
13
Кония Бойс-Кларк
ЦФ
23
Итан Бристоу
ЦФ
Остались в запасе
9
Джамал Лоу
ПВ
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Рединг - Суонси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Информация о матче
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