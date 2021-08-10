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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ротерхэм - Аккрингтон Стэнли
Ротерхэм - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 10 августа 2021
Ротерхэм
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
1 : 2
Завершен
Аккрингтон Стэнли
76'
K. Sadlier
38'
Д. Чарльз
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ротерхэм - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
Р. Эдмондс-Грин
84'
ГОЛ! 1:1!
K. Sadlier
76'
Замена
Б. Уайлс
️️️️
Х. Одоффин
68'
Замена
М. Смит
️️️️
Ф. Ладапо
60'
Замена
Ч. Огбене
️️️️
Д. Барласер
46'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Чарльз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротерхэм
2
Хаким Одоффин
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
20
Michael Ihiekwe
ЦФ
45
Фредди Ладапо
ЦФ
21
Joshua Kayode
ЦФ
20
Оливер Рэтбоун
ЦФ
4
Даниэль Барласер
ЦФ
23
Kieran Sadlier
ЦФ
3
Joe Mattock
ЦФ
4
Рармани Эдмондс-Грин
ЦФ
1
Виктор Йоханссон
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Аккрингтон Стэнли
18
M. Butcher
ЦЗ
19
Дион Чарльз
ЦФ
7
Гарри Пелл
ЦФ
15
Кэмерон Берджесс
ЦФ
21
Michael Nottingham
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Ротерхэм
30
Josh Chapman
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
26
Бен Уайлс
ЦФ
27
Чидозие Огбене
ЦФ
29
Джейми Линдси
ЦФ
14
Майкл Смит
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Джеймс Траффорд
ВР
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
25
Archie Procter
ЦФ
1-1-5
2
Одоффин
3
Фергюсон
23
1
Йоханссон
4
Эдмондс-Грин
3
4
Барласер
1-4
18
21
15
Берджесс
7
Пелл
19
Чарльз
2
Одоффин
26
Уайлс
26
Уайлс
2
Одоффин
4
Барласер
27
Огбене
27
Огбене
4
Барласер
45
Ладапо
14
Смит
14
Смит
45
Ладапо
Остались в запасе
Ротерхэм
Аккрингтон Стэнли
30
Josh Chapman
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
1
Джеймс Траффорд
ВР
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
25
Archie Procter
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
30
Josh Chapman
ВР
45
Уэс Хардинг
ЦЗ
29
Джейми Линдси
ЦФ
19
Микель Миллер
ЦФ
Остались в запасе
1
Джеймс Траффорд
ВР
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
7
Джек Нолан
ЦФ
25
Archie Procter
ЦФ
Главный тренер
Пол Уорн
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Ротерхэм - Аккрингтон Стэнли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Ротерхэм
3 : 3
24.10.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Ротерхэм
2 : 2
20.10.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 11 тур
Флитвуд
2 : 0
17.10.2026
Ротерхэм
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
- : -
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Йорк Сити
1 : 1
20.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Информация о матче
Стадион:
Нью-Йорк
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Ротерхэм
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