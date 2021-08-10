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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Олдхэм - Транмер
Олдхэм - Транмер: обзор матча 10 августа 2021
Олдхэм
10.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Транмер
59'
Д. Баамбула
40'
S. Foley
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Олдхэм - Транмер
ГОЛ!
N. Adams
4:2
ГОЛ!
J. Stobbs
3:2
Пенальти не реализован!
P. Clarke
Пенальти не реализован!
K. Jameson
ГОЛ!
К. Моррис
2:2
ГОЛ!
D. Keillor-Dunn
2:1
ГОЛ!
S. Hart
1:1
ГОЛ!
J. Spearing
0:1
Замена
Г. Воган
️️️️
Д. Баамбула
70'
Замена
J. Luamba
️️️️
J. Blyth
66'
65'
Замена
J. Spearing
️️️️
R. Watson
62'
Желтая карточка
S. Foley
Замена
N. Adams
️️️️
D. Fage
62'
ГОЛ! 1:1!
Д. Баамбула
Пас отдал
Д. Боуден
59'
Желтая карточка
D. Keillor-Dunn
55'
40'
ГОЛ! 0:1!
S. Foley
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олдхэм
42
Sam Hart
ЦП
44
Джейми Боуден
ЦП
31
Jack Stobbs
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
5
Карл Пьерджанни
ЦФ
14
Dylan Fage
ЦФ
7
Дилан Баамбула
ЦФ
4
Ousseynou Cisse
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
25
Jacob Blyth
ЦФ
1
Danny Rogers
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Транмер
20
Каллум МакМанаман
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
2
Джош Когли
ЦФ
26
Peter Clarke
ЦФ
18
Кирон Моррис
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Олдхэм
13
Kacper Danielewicz
ВР
7
Nicky Adams
ЦП
43
Callum Whelan
ЦФ
8
Гарри Воган
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
Транмер
13
Joe Murphy
ЦФ
2
Kyle Hayde
ЦФ
8
Jay Spearing
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
2-5
42
44
Боуден
4
1
25
50
7
Баамбула
2-4
20
МакМанаман
16
44
18
Моррис
26
2
Когли
14
7
7
14
7
Баамбула
8
Воган
8
Воган
7
Баамбула
25
22
22
25
44
8
8
44
Остались в запасе
Олдхэм
Транмер
13
Kacper Danielewicz
ВР
43
Callum Whelan
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
13
Joe Murphy
ЦФ
2
Kyle Hayde
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
13
Kacper Danielewicz
ВР
43
Callum Whelan
ЦФ
20
Andrea Badan
ЦФ
Остались в запасе
13
Joe Murphy
ЦФ
2
Kyle Hayde
ЦФ
12
Charlie Jolley
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Олдхэм - Транмер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
- : -
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Барнет
1 : 1
24.10.2026
Олдхэм
Транмер
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
- : -
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 12 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
20.10.2026
Транмер
Информация о матче
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2020.01.26 19:19
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