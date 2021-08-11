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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Блэкпул - Мидлсбро
Блэкпул - Мидлсбро: обзор матча 11 августа 2021
Блэкпул
11.08.2021, среда, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/64 финала
3 : 0
Завершен
Мидлсбро
31'
К. Коннолли
76'
Ш. Ловери
78'
К. Андерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Блэкпул - Мидлсбро
Замена
Д. Йетс
️️️️
Ш. Ловери
80'
ГОЛ! 3:0!
К. Андерсон
Пас отдал
Ш. Ловери
78'
ГОЛ! 2:0!
Ш. Ловери
76'
71'
Замена
Х. Хакни
️️️️
М. Пайеро
63'
Замена
У. Икпеазу
️️️️
Д. Коберн
Замена
К. Андерсон
️️️️
С. Хэмилтон
63'
Замена
G. Ward
️️️️
К. Дугалл
46'
36'
Желтая карточка
М. Пайеро
Желтая карточка
О. Кейси
33'
31'
Желтая карточка
С. Морси
ГОЛ! 1:0!
К. Коннолли
31'
Желтая карточка
М. Экпитета
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
32
Дэниэл Гримшоу
ВР
6
Каллум Коннолли
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Джош Боулер
ЦП
16
Кенни Дугалл
ЦП
19
Шейн Ловери
ЦФ
14
Сонни Кэри
ЦФ
33
Рис Джеймс
ЦФ
22
Си-Джей Хэмилтон
ЦФ
21
Марвин Экпитета
ЦФ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Мидлсбро
1
Джо Ламли
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
99
Джед Спенс
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ПЗ
22
Мартин Пайеро
ЦП
8
Сэм Морси
ЦП
23
Connor Malley
ЦФ
15
Натан Вуд
ЦФ
19
Джек Робинсон
ЦФ
25
Исайя Джонс
ЦФ
19
Джош Коберн
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Блэкпул
31
Стюарт Мур
ВР
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
12
Джерри Йетс
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
28
Grant Ward
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Мидлсбро
1
Dejan Stojanović
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
30
Хэйден Хакни
ЦФ
9
Уче Икпеазу
ЦФ
2-2-5
32
Гримшоу
6
Коннолли
4
Кейси
11
Боулер
16
Дугалл
33
Джеймс
3
Хасбэнд
21
Экпитета
22
Хэмилтон
14
Кэри
3-2-5
1
Ламли
21
Пелтье
99
Спенс
14
Бамба
22
Пайеро
8
Морси
23
19
Коберн
25
Джонс
19
Робинсон
15
Вуд
19
Ловери
12
Йетс
12
Йетс
19
Ловери
22
Хэмилтон
21
Андерсон
21
Андерсон
22
Хэмилтон
16
Дугалл
28
28
16
Дугалл
22
Пайеро
30
Хакни
30
Хакни
22
Пайеро
19
Коберн
9
Икпеазу
9
Икпеазу
19
Коберн
Остались в запасе
Блэкпул
Мидлсбро
31
Стюарт Мур
ВР
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
1
Dejan Stojanović
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Остались в запасе
31
Стюарт Мур
ВР
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
36
Ричард Кио
ЦФ
29
Люк Гарбатт
ЦФ
Остались в запасе
1
Dejan Stojanović
ВР
2
Анферни Дейкстел
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Тони Пулис
Статистика матча Блэкпул - Мидлсбро
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
- : -
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 13 тур
Блэкпул
1 : 4
24.10.2026
Мэнсфилд Таун
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Саутгемптон
- : -
27.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Рексхэм
2 : 0
04.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Мидлсбро
3 : 0
31.10.2026
Чарльтон
Информация о матче
Стадион:
Блумфилд Роад
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