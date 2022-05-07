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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 07 мая 2022
Шеффилд Юнайтед
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
4 : 0
Завершен
Фулхэм
10'
М. Гиббс-Уайт
25'
С. Берге
49'
Э. Стивенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Желтая карточка
Э. Стивенс
85'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
М. Гиббс-Уайт
77'
Замена
К. Хурихейн
️️️️
Д. Флек
74'
72'
Замена
Х. Рид
️️️️
Ж. Мишель Сери
68'
Желтая карточка
М. Гектор
60'
Замена
Р. Муньис
️️️️
А. Митрович
ГОЛ! 3:0!
Э. Стивенс
Пас отдал
С. Берге
49'
30'
Замена
Д. Онома
️️️️
Н. Чалоба
Желтая карточка
Д. Флек
27'
ГОЛ! 2:0!
С. Берге
25'
ГОЛ! 1:0!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
О. Норвуд
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
7
Илиман Ндиайе
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Вильям Осула
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Фулхэм
31
Фабри
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
8
Иван Кавалейру
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
4-1-5
25
Фодеринхэм
3
Стивенс
6
Бешам
15
Иган
14
Робинсон
16
Берге
23
Осборн
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
10
Норвуд
7
Ндиайе
4-1-1-3-1
13
Газзанига
2
Тете
6
Гектор
3
Рим
33
Робинсон
15
Чалоба
14
Сери
14
Карвалью
14
Рид
92
Кебану
9
Митрович
13
Флек
14
Хурихейн
14
Хурихейн
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
29
Джеббисон
29
Джеббисон
10
Гиббс-Уайт
14
Сери
6
Рид
6
Рид
14
Сери
15
Чалоба
17
Онома
17
Онома
15
Чалоба
9
Митрович
9
Муньис
9
Муньис
9
Митрович
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
31
Фабри
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
6
Бен Дэвис
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ПЗ
10
Вильям Осула
ЦФ
Остались в запасе
31
Фабри
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
8
Иван Кавалейру
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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