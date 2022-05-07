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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Рединг
Лутон Таун - Рединг: обзор матча 07 мая 2022
Лутон Таун
07.05.2022, суббота, 14:30
Англия. Чемпионшип, 46 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
45+1'
Г. Корник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Рединг
Замена
Д. Хилтон
️️️️
К. Джером
90'
84'
Замена
К. Абрефа
️️️️
Т. Холмс
78'
Замена
Т. Деле-Баширу
️️️️
Д. Хойлетт
Замена
Р. Снодграсс
️️️️
А. Кэмпбелл
78'
Замена
А. Мускве
️️️️
Г. Корник
67'
ГОЛ! 1:0!
Г. Корник
45'
+1
41'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
13
Мэтт Ингрэм
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Сонни Брэдли
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Рединг
1
Эрьян Нюланд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Майкл Моррисон
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
12
Том Холмс
ЦЗ
26
Том Макинтайр
ЦЗ
29
Джош Лорент
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
14
Ови Эджария
ЦП
11
Яку Мейте
ЦП
19
Лукас Жоао
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
2
Келвин Абрефа
ЦЗ
20
Том Деле-Баширу
ЦП
6
Нельсон Эбби
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
3-3-1-1-2
13
Ингрэм
17
Белл
14
Бри
15
Брэдли
32
Бурк
16
Кэмпбелл
3
Нейсмит
23
Лэнсбери
18
Кларк
35
Джером
23
Корник
3-2-4-1
1
Нюланд
4
Томас
12
Холмс
26
Макинтайр
5
Моррисон
21
Баба
30
Хойлетт
14
Эджария
11
Мейте
29
Лорент
19
Жоао
16
Кэмпбелл
23
Снодграсс
23
Снодграсс
16
Кэмпбелл
35
Джером
14
Хилтон
14
Хилтон
35
Джером
23
Корник
15
Мускве
15
Мускве
23
Корник
12
Холмс
2
Абрефа
2
Абрефа
12
Холмс
30
Хойлетт
20
Деле-Баширу
20
Деле-Баширу
30
Хойлетт
Остались в запасе
Лутон Таун
Рединг
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
Главный тренер
Натан Джонс
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
7
Карлос Мендес
ПВ
Остались в запасе
23
Люк Саутвуд
ВР
6
Нельсон Эбби
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Лутон Таун - Рединг
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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