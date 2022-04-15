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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Миллуолл
Престон - Миллуолл: обзор матча 15 апреля 2022
Престон
15.04.2022, пятница, 17:00
Англия. Чемпионшип, 42 тур
1 : 1
Завершен
Миллуолл
6'
М. Уоллес (АГ)
22'
М. Уоллес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Престон - Миллуолл
74'
Замена
Д. Сэйвилл
️️️️
Б. Митчелл
72'
Замена
Т. Брэдшоу
️️️️
О. Бурк
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Б. Поттс
67'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Ш. Магуайр
67'
31'
Желтая карточка
М. Кифтенбельд
Замена
А. Маккэнн
️️️️
А. Брауне
29'
22'
ГОЛ! 1:1!
М. Уоллес
Пас отдал
Д. Уоллес
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Уоллес
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
5
Даниэл Баллард
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Джед Уоллес
ЦП
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
4-4-2
1
Иверсен
4
ван ден Берг
16
Хьюз
8
Каннингэм
5
Бауэр
8
Уайтмэн
8
Брауне
14
Джонсон
44
Поттс
24
Магуайр
9
Арчер
4-3-3
33
Биалковски
5
Купер
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Баллард
16
Митчелл
8
Кифтенбельд
17
Уоллес
23
Афобе
7
Бурк
20
МакНамара
8
Брауне
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Брауне
44
Поттс
23
Мерфи
23
Мерфи
44
Поттс
24
Магуайр
17
Эванс
17
Эванс
24
Магуайр
16
Митчелл
6
Сэйвилл
6
Сэйвилл
16
Митчелл
7
Бурк
9
Брэдшоу
9
Брэдшоу
7
Бурк
Остались в запасе
Престон
Миллуолл
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
18
Райан Леонард
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Престон - Миллуолл
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
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