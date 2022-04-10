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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Фулхэм - Ковентри
Фулхэм - Ковентри: обзор матча 10 апреля 2022
Фулхэм
10.04.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Чемпионшип, 41 тур
1 : 3
Завершен
Ковентри
82'
Б. Рид
20'
М. Роуз
24'
В. Дьекереш
90+3'
К. О'Харе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фулхэм - Ковентри
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
К. О'Харе
ГОЛ! 1:2!
Б. Рид
Пас отдал
Д. Онома
82'
Желтая карточка
Х. Уилсон
81'
80'
Желтая карточка
Г. Хамер
Замена
Д. Онома
️️️️
Н. Уильямс
75'
Замена
Р. Муньис
️️️️
Н. Кебану
74'
65'
Желтая карточка
С. Мур
61'
Желтая карточка
Б. Шиф
Замена
Б. Рид
️️️️
Н. Чалоба
46'
42'
Желтая карточка
Ф. Дабо
24'
ГОЛ! 0:2!
В. Дьекереш
Пас отдал
К. О'Харе
20'
ГОЛ! 0:1!
М. Роуз
Пас отдал
Г. Хамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харри Уилсон
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Джейми Аллен
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Ковентри
44
Киан Тайлер
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Родак
33
Робинсон
3
Рим
4
Адарабиойо
3
Уильямс
15
Чалоба
6
Рид
92
Кебану
14
Карвалью
10
Уилсон
9
Митрович
3-1-1-5
21
Мур
25
Дабо
21
Бидуэлл
22
Матсен
38
Хамер
17
О'Харе
24
Аллен
14
Дьекереш
18
Шиф
5
Роуз
5
Хайам
3
Уильямс
17
Онома
17
Онома
3
Уильямс
15
Чалоба
14
Рид
14
Рид
15
Чалоба
92
Кебану
9
Муньис
9
Муньис
92
Кебану
Остались в запасе
Фулхэм
Ковентри
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
44
Киан Тайлер
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
6
Майкл Гектор
ЦЗ
14
Жан Мишель Сери
ЦП
Остались в запасе
44
Киан Тайлер
ВР
34
Тодд Кейн
ПЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
25
Райан Хоули
ЦП
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
41
Уилл Бапага
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинс
Статистика матча Фулхэм - Ковентри
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
Крэвен Коттедж
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