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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Шеффилд Юнайтед - Барнсли
Шеффилд Юнайтед - Барнсли: обзор матча 19 марта 2022
Шеффилд Юнайтед
19.03.2022, суббота, 15:30
Англия. Чемпионшип, 39 тур
2 : 0
Завершен
Барнсли
54'
С. Берге
76'
М. Гиббс-Уайт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шеффилд Юнайтед - Барнсли
Замена
Д. Флек
️️️️
М. Гиббс-Уайт
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Гиббс-Уайт
Пас отдал
О. МакБарни
76'
75'
Замена
Р. Палмер
️️️️
М. Вулф
74'
Замена
А. Исека
️️️️
К. Стайлс
72'
Желтая карточка
К. Бриттан
Замена
О. МакБарни
️️️️
С. Берге
71'
Замена
Д. Джеббисон
️️️️
Б. Шарп
65'
ГОЛ! 1:0!
С. Берге
Пас отдал
К. Хурихейн
54'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
14
Джек Робинсон
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
30
Рис Норрингтон-Дэвис
ЦЗ
24
Кайрон Гордон
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
16
Сандер Берге
ОП
10
Оливер Норвуд
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
10
Морган Гиббс-Уайт
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
5
Мадс Юэл Андерсен
ЦЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
4
Каллум Стайлс
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
10
Амин Басси
АП
9
Карлтон Моррис
ЦФ
14
Мэтти Вулф
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Шеффилд Юнайтед
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
29
Даниэль Джеббисон
ЦФ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
17
Ромал Палмер
ЦП
44
Devante Cole
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
4-1-4-1
25
Фодеринхэм
14
Робинсон
30
Норрингтон-Дэвис
24
Гордон
15
Иган
16
Берге
23
Осборн
14
Хурихейн
10
Гиббс-Уайт
10
Норвуд
14
Шарп
4-1-2-1-2
40
Коллинс
2
Бриттан
6
Хелик
5
Андерсен
21
Вита
6
Гомес
4
Стайлс
8
Кина
10
Басси
14
Вулф
9
Моррис
10
Гиббс-Уайт
13
Флек
13
Флек
10
Гиббс-Уайт
16
Берге
9
МакБарни
9
МакБарни
16
Берге
14
Шарп
29
Джеббисон
29
Джеббисон
14
Шарп
14
Вулф
17
Палмер
17
Палмер
14
Вулф
4
Стайлс
9
Исека
9
Исека
4
Стайлс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Главный тренер
Славиша Йоканович
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
35
Kacper Łopata
ЦЗ
7
Илиман Ндиайе
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Аапо Хальме
ЦЗ
15
Лайам Китчинг
ЦЗ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Славиша Йоканович
Главный тренер
Пойя Асбаги
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Барнсли
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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