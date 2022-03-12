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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бристоль Сити
Блэкберн - Бристоль Сити: обзор матча 12 марта 2022
Блэкберн
12.03.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 37 тур
0 : 1
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Блэкберн - Бристоль Сити
88'
Желтая карточка
А. Вайманн
87'
Желтая карточка
Д. Бентли
Замена
Б. Дак
️️️️
Д. Бакли
70'
65'
Замена
Н. Уэллс
️️️️
А. Семеньо
Замена
Т. Долан
️️️️
Д. Ранкин-Костелло
61'
58'
Замена
Х. Массенго
️️️️
А. Скотт
26'
Желтая карточка
А. Скотт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
27
Льюис Трэвис
ЦЗ
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
12
Джей Дасилва
ЛЗ
5
Роб Аткинсон
ЦЗ
5
Тимм Клозе
ЦЗ
8
Джо Уилльямс
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Алекс Скотт
АП
5
Робби Канди
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Блэкберн
23
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
23
Брэдли Дак
ЦФ
Бристоль Сити
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
11
Сэм Белл
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
2-4-4
1
Камински
6
ван Хеке
27
Трэвис
26
Ленихэн
7
Ротуэлл
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
3
Пикеринг
20
Галлахер
30
Хадра
16
Уортон
3-2-1-4
25
Бентли
5
Аткинсон
5
Клозе
12
Дасилва
8
Уилльямс
37
Джеймс
8
Скотт
18
Мартин
42
Семеньо
18
Вайманн
5
Канди
26
Ранкин-Костелло
24
Долан
24
Долан
26
Ранкин-Костелло
6
Бакли
23
Дак
23
Дак
6
Бакли
8
Скотт
4
Массенго
4
Массенго
8
Скотт
42
Семеньо
21
Уэллс
21
Уэллс
42
Семеньо
Остались в запасе
Блэкберн
Бристоль Сити
23
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
23
Джеймс Браун
ЦЗ
3
Райан Гилс
ЛП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
32
Антонис Стергиакис
ЦФ
Остались в запасе
13
Харви Уайлс-Ричардс
ВР
3
Кэмерон Принг
ЛЗ
11
Сэм Белл
ЦФ
9
Томми Конвей
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Блэкберн - Бристоль Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
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