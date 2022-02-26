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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Дерби Каунти
Лутон Таун - Дерби Каунти: обзор матча 26 февраля 2022
Лутон Таун
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 0
Завершен
Дерби Каунти
68'
Д. Хилтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Дерби Каунти
90'
+3
Желтая карточка
М. Эбиовей
Замена
Ф. Оньединма
️️️️
Э. Адебайо
78'
77'
Желтая карточка
К. Казим-Ричардс
74'
Замена
Л. Планж
️️️️
К. Форсит
Желтая карточка
К. Джером
72'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хилтон
Пас отдал
К. Джером
68'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
59'
Желтая карточка
Р. Бурк
52'
Замена
Д. Хилтон
️️️️
Х. Лэнсбери
51'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
31
Джед Стир
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
18
Макс Берд
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
11
Равель Моррисон
АП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
44
Эйран Кашин
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
44
Фред Оньединма
ПП
23
Роберт Снодграсс
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
14
Дэнни Хилтон
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
7
Малколм Эбиовей
ПВ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
3-3-1-2
31
Стир
14
Бри
4
Ошо
17
Белл
15
Локьер
16
Кэмпбелл
32
Бурк
23
Лэнсбери
45
Адебайо
23
Корник
3-1-2-1-4
14
Бирн
3
Форсит
33
Дэйвис
5
Белик
18
Берд
12
Найт
11
Моррисон
91
Казим-Ричардс
3
Бьюкэнан
44
Кашин
21
Оллсоп
45
Адебайо
44
Оньединма
44
Оньединма
45
Адебайо
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
23
Лэнсбери
14
Хилтон
14
Хилтон
23
Лэнсбери
3
Форсит
7
Планж
7
Планж
3
Форсит
Остались в запасе
Лутон Таун
Дерби Каунти
1
Джеймс Ши
ВР
23
Роберт Снодграсс
ПП
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
7
Малколм Эбиовей
ПВ
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Джеймс Ши
ВР
23
Роберт Снодграсс
ПП
30
Петер Киосо
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Остались в запасе
7
Малколм Эбиовей
ПВ
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
16
Лайам Томпсон
ЦП
32
Лоуи Сибли
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Лутон Таун - Дерби Каунти
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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