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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Престон
Ковентри - Престон: обзор матча 26 февраля 2022
Ковентри
26.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 35 тур
1 : 1
Завершен
Престон
90+8'
Ф. Тавареш
86'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Престон
ГОЛ! 1:1!
Ф. Тавареш
90'
+8
90'
+6
Замена
Р. Ледсон
️️️️
Ч. Эванс
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
К. О'Харе
90'
+4
90'
+1
Замена
Б. Диаби
️️️️
К. Арчер
Красная карточка
Ф. Дабо
86'
86'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Джонсон
84'
Вторая желтая
Л. Линдсэй
74'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
73'
Замена
Э. Риис
️️️️
Д. Ирл
Желтая карточка
Г. Хамер
69'
Замена
Ф. Дабо
️️️️
Т. Кейн
64'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
М. Уогхорн
63'
Желтая карточка
М. Роуз
32'
17'
Желтая карточка
Л. Линдсэй
14'
Желтая карточка
Д. Ирл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Ковентри
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
3-1-1-1-4
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
38
Хамер
29
Уогхорн
17
О'Харе
14
Дьекереш
18
Шиф
5
Роуз
5
Хайам
4-4-2
1
Иверсен
16
Хьюз
6
Линдсэй
4
ван ден Берг
32
Ирл
8
Брауне
14
Джонсон
44
Поттс
8
Уайтмэн
17
Эванс
9
Арчер
29
Уогхорн
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
29
Уогхорн
34
Кейн
25
Дабо
25
Дабо
34
Кейн
17
О'Харе
7
Тавареш
7
Тавареш
17
О'Харе
9
Арчер
4
Диаби
4
Диаби
9
Арчер
17
Эванс
4
Ледсон
4
Ледсон
17
Эванс
32
Ирл
17
Риис
17
Риис
32
Ирл
Остались в запасе
Ковентри
Престон
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
13
Бен Уилсон
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Ковентри - Престон
2
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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