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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Суонси - Борнмут
Суонси - Борнмут: обзор матча 26 апреля 2022
Суонси
26.04.2022, вторник, 21:45
Англия. Чемпионшип, 34 тур
3 : 3
Завершен
Борнмут
6'
Ж. Пироэ
12'
Ж. Пироэ
58'
С. Кристи
72'
К. Мур
81'
Д. Соланке (П)
90'
К. Мур
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суонси - Борнмут
90'
+6
Желтая карточка
Д. Соланке
90'
ГОЛ! 3:3!
К. Мур
84'
Желтая карточка
Ж. Лерма
Замена
Д. Фултон
️️️️
Х. Вольф
82'
81'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Д. Соланке
75'
Желтая карточка
Ф. Биллинг
72'
ГОЛ! 3:1!
К. Мур
Пас отдал
Д. Энтони
67'
Желтая карточка
Н. Филлипс
65'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Р. Кристи
62'
Замена
К. Мур
️️️️
Д. Лоу
ГОЛ! 3:0!
С. Кристи
Пас отдал
М. Обафеми
58'
56'
Желтая карточка
Д. Энтони
Желтая карточка
К. Смит
53'
Замена
К. Смит
️️️️
Б. Кабанго
49'
46'
Замена
Ф. Биллинг
️️️️
А. Смит
Желтая карточка
С. Кристи
45'
+4
30'
Желтая карточка
Д. Лоу
ГОЛ! 2:0!
Ж. Пироэ
Пас отдал
М. Обафеми
12'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Пироэ
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
1
Энди Фишер
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
4
Флинн Даунс
ЦП
17
Ханнес Вольф
АП
9
Жоэль Пироэ
ЦФ
21
Майкл Обафеми
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
6
Ллойд Келли
ЦЗ
15
Адам Смит
ЦЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
8
Жефферсон Лерма
ЦП
10
Льюис Кук
ЦП
10
Райан Кристи
АП
9
Джамал Лоу
ПВ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Скотт Паркер
Суонси
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Борнмут
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Филип Биллинг
ЦП
4
Бен Пирсон
ЦП
19
Киффер Мур
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Фишер
5
Кабанго
29
Кристи
22
Латибодье
3
Мэннинг
26
Ноутон
6
Гримес
4
Даунс
17
Вольф
21
Обафеми
9
Пироэ
4-2-2-2
12
Траверс
2
Лейрд
6
Келли
15
Смит
3
Филлипс
8
Лерма
10
Кук
9
Лоу
10
Кристи
19
Соланке
19
Энтони
17
Вольф
4
Фултон
4
Фултон
17
Вольф
5
Кабанго
8
Смит
8
Смит
5
Кабанго
10
Кристи
11
Брэди
11
Брэди
10
Кристи
15
Смит
8
Биллинг
8
Биллинг
15
Смит
9
Лоу
19
Мур
19
Мур
9
Лоу
Остались в запасе
Суонси
Борнмут
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Скотт Паркер
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
3
Натанаэль Огбета
ЛЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
22
Кайл Джозеф
ЦФ
Остались в запасе
28
Фредди Вудман
ВР
2
Крис Мефам
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦП
23
Сирики Дембеле
ЛВ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Скотт Паркер
Статистика матча Суонси - Борнмут
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
2 : 1
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ипсвич Таун
1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
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