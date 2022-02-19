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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити: обзор матча 19 февраля 2022
Куинз Парк Рейнджерс
19.02.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 33 тур
1 : 1
Завершен
Халл Сити
75'
И. Хаир
26'
М. Форсс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
90'
+8
Замена
Р. Слатер
️️️️
Д. Хонимэн
Замена
А. Грэй
️️️️
Ч. Остин
90'
+4
Желтая карточка
Ч. Остин
90'
82'
Замена
Г. Доэрти
️️️️
Р. Лонгман
81'
Замена
Т. Смит
️️️️
М. Форсс
ГОЛ! 1:1!
И. Хаир
Пас отдал
М. Одубайо
75'
Замена
М. Одубайо
️️️️
Л. Амос
69'
66'
Замена
H. Cartwright
️️️️
М. Ингрэм
45'
+3
Желтая карточка
М. Форсс
Желтая карточка
И. Хаир
34'
26'
ГОЛ! 0:1!
М. Форсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
88
Сени Дьенг
ВР
5
Йоанн Барбе
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
16
Крис Уиллок
ЛВ
10
Люк Амос
ЦП
26
Сэм Филд
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
32
Чарли Остин
ЦФ
37
Альберт Адома
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
20
Каллум Элдер
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
47
Райан Лонгман
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
5
Элфи Джонс
ЦФ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Куинз Парк Рейнджерс
1
Дэвид Маршалл
ВР
28
Мозес Одубайо
ПЗ
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
Халл Сити
20
Джордж Монкур
ЦП
1
Harvey Cartwright
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
27
Реган Слатер
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
3-3-2-2
88
Дьенг
5
Барбе
2
Данн
28
Сэндерсон
10
Амос
26
Филд
29
Хендрик
16
Уиллок
10
Хаир
37
Адома
32
Остин
3-2-1-4
13
Ингрэм
5
Бернард
20
Элдер
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
88
Форсс
5
Джонс
24
Гривз
47
Лонгман
10
Амос
28
Одубайо
28
Одубайо
10
Амос
32
Остин
45
Грэй
45
Грэй
32
Остин
13
Ингрэм
1
1
13
Ингрэм
47
Лонгман
5
Доэрти
5
Доэрти
47
Лонгман
10
Хонимэн
27
Слатер
27
Слатер
10
Хонимэн
88
Форсс
29
Смит
29
Смит
88
Форсс
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Главный тренер
Стив Макларен
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Остались в запасе
1
Дэвид Маршалл
ВР
4
Доминик Болл
ЦП
21
Андре Доззел
ЦП
10
Стефан Йохансен
ЦП
8
Джордж Томас
ЦП
Остались в запасе
20
Джордж Монкур
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
8
Лайам Уолш
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Сергей Якирович
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Халл Сити
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
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