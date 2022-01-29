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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Вест Бромвич
Миллуолл - Вест Бромвич: обзор матча 29 января 2022
Миллуолл
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
2 : 0
Завершен
Вест Бромвич
67'
М. Беннетт
76'
Б. Афобе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Вест Бромвич
Замена
Д. Эванс
️️️️
Б. Афобе
89'
88'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Замена
Т. Бьюри
️️️️
О. Бурк
78'
ГОЛ! 2:0!
Б. Афобе
76'
Желтая карточка
М. Беннетт
70'
ГОЛ! 1:0!
М. Беннетт
Пас отдал
Б. Афобе
67'
59'
Замена
Г. Диангана
️️️️
М. Филлипс
59'
Замена
К. Робинсон
️️️️
К. Грант
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
16
Билли Митчелл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
12
Джордж Эванс
ЦЗ
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Вест Бромвич
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
4-2-4
33
Биалковски
2
Мэлони
5
Купер
3
Уоллес
4
Хатчинсон
16
Митчелл
8
Кифтенбельд
23
Афобе
20
МакНамара
7
Бурк
10
Беннетт
3-3-2-2
27
Баттон
4
Кипр
5
Бартли
5
Кларк
2
Ферлонг
8
Ливермор
22
Таунсенд
25
Филлипс
20
Моуатт
9
Кэрролл
9
Грант
23
Афобе
12
Эванс
12
Эванс
23
Афобе
7
Бурк
7
Бьюри
7
Бьюри
7
Бурк
25
Филлипс
19
Диангана
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
47
Робинсон
47
Робинсон
9
Грант
Остались в запасе
Миллуолл
Вест Бромвич
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
11
Коннор Мэхони
ЦП
29
Зак Лавлейс
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
Остались в запасе
6
Семи Аджайи
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Миллуолл - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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