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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Лутон Таун - Блэкберн
Лутон Таун - Блэкберн: обзор матча 29 января 2022
Лутон Таун
29.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 29 тур
0 : 0
Завершен
Блэкберн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лутон Таун - Блэкберн
90'
+6
Желтая карточка
Т. Камински
Желтая карточка
Г. Корник
90'
+6
Замена
Л. Берри
️️️️
А. Кэмпбелл
83'
76'
Замена
Д. Айяла
️️️️
Д. Бакли
Замена
Г. Корник
️️️️
К. Джером
70'
Замена
А. Мускве
️️️️
Ф. Оньединма
70'
51'
Замена
D. Butterworth
️️️️
С. Галлахер
Желтая карточка
Т. Локьер
47'
Желтая карточка
Д. Бри
29'
28'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
23'
Замена
Д. Ранкин-Костелло
️️️️
А. Эдун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лутон Таун
1
Джеймс Ши
ВР
3
Кол Нейсмит
ЦЗ
4
Габриэль Ошо
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
44
Фред Оньединма
ПП
35
Кэмерон Джером
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
27
Льюис Трэвис
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Скотт Уортон
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Лутон Таун
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
8
Люк Берри
ЦП
23
Гарри Корник
ЦФ
32
Гарри Истед
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
26
Джо Ранкин-Костелло
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
3-4-2-1
1
Ши
17
Белл
14
Бри
15
Локьер
4
Ошо
16
Кэмпбелл
17
Мпанцу
3
Нейсмит
23
Лэнсбери
44
Оньединма
35
Джером
3-4-3
1
Камински
42
Зеефуик
6
ван Хеке
24
Ньямб
4
Джонсон
6
Бакли
26
Ленихэн
27
Трэвис
14
Эдун
20
Галлахер
16
Уортон
35
Джером
23
Корник
23
Корник
35
Джером
16
Кэмпбелл
8
Берри
8
Берри
16
Кэмпбелл
44
Оньединма
15
Мускве
15
Мускве
44
Оньединма
6
Бакли
4
Айяла
4
Айяла
6
Бакли
14
Эдун
26
Ранкин-Костелло
26
Ранкин-Костелло
14
Эдун
20
Галлахер
14
14
20
Галлахер
Остались в запасе
Лутон Таун
Блэкберн
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
32
Гарри Истед
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Тони Моубрей
Остались в запасе
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
32
Гарри Истед
ЦФ
7
Карлос Мендес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
30
Джейк Гаррет
ЦЗ
20
Harrison Chapman
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
Главный тренер
Натан Джонс
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Лутон Таун - Блэкберн
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Информация о матче
Стадион:
Кенилуэрт Роуд
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