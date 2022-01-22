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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Фулхэм
Сток Сити - Фулхэм: обзор матча 22 января 2022
Сток Сити
22.01.2022, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 28 тур
2 : 3
Завершен
Фулхэм
1'
Д. Райт-Филлипс
59'
Л. Бэйкер
2'
Р. Муньис
33'
Ф. Карвалью
72'
Б. Рид
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сток Сити - Фулхэм
86'
Замена
А. Кноккарт
️️️️
Б. Рид
Замена
Д. Филоджин
️️️️
Д. Райт-Филлипс
85'
Желтая карточка
Т. Харвуд-Беллис
79'
Замена
Т. Кэмбелл
️️️️
Д. Браун
79'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Аллен
79'
76'
Замена
Н. Чалоба
️️️️
Н. Кебану
72'
ГОЛ! 2:3!
Б. Рид
ГОЛ! 2:2!
Л. Бэйкер
Пас отдал
Д. Тимон
59'
51'
Замена
Д. Одои
️️️️
К. Тете
Желтая карточка
Д. Браун
39'
33'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Карвалью
Пас отдал
Б. Рид
2'
ГОЛ! 1:1!
Р. Муньис
Пас отдал
Х. Рид
ГОЛ! 1:0!
Д. Райт-Филлипс
Пас отдал
Д. Тимон
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
4
Тейлор Харвуд-Беллис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Льюис Бэйкер
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
33
Энтони Робинсон
ЛЗ
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
10
Том Кэрни
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
14
Бобби Рид
АП
9
Родриго Муньис
ЦФ
Сток Сити
3
Морган Фокс
ЦЗ
11
Джейден Филоджин
ЛВ
10
Томас Инс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Фулхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
3
Деннис Одои
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
17
Джошуа Онома
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
3-2-3-3
19
Ягиелка
17
Честер
14
Тимон
4
Харвуд-Беллис
2
Смит
8
Бэйкер
7
Аллен
6
Клукас
18
Браун
32
Райт-Филлипс
1
Бонхэм
4-2-3-1
1
Родак
2
Тете
4
Адарабиойо
3
Рим
33
Робинсон
10
Кэрни
6
Рид
14
Карвалью
14
Рид
92
Кебану
9
Муньис
7
Аллен
10
Инс
10
Инс
7
Аллен
32
Райт-Филлипс
11
Филоджин
11
Филоджин
32
Райт-Филлипс
18
Браун
23
Кэмбелл
23
Кэмбелл
18
Браун
14
Рид
93
Кноккарт
93
Кноккарт
14
Рид
2
Тете
3
Одои
3
Одои
2
Тете
92
Кебану
15
Чалоба
15
Чалоба
92
Кебану
Остались в запасе
Сток Сити
Фулхэм
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Остались в запасе
3
Морган Фокс
ЦЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
34
Фрэнк Филдинг
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
6
Майкл Гектор
ЦЗ
17
Джошуа Онома
АП
28
Джей Стэнсфилд
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Сток Сити - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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