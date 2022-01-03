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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Рединг - Дерби Каунти
Рединг - Дерби Каунти: обзор матча 03 января 2022
Рединг
03.01.2022, понедельник, 18:00
Англия. Чемпионшип, 26 тур
2 : 2
Завершен
Дерби Каунти
37'
Д. Хойлетт
57'
Д. Хойлетт
86'
К. Казим-Ричардс
90+1'
К. Дэйвис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рединг - Дерби Каунти
90'
+6
Желтая карточка
Н. Бирн
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
К. Дэйвис
Пас отдал
Н. Бирн
86'
ГОЛ! 2:1!
К. Казим-Ричардс
Пас отдал
М. Берд
82'
Желтая карточка
К. Дэйвис
67'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
Д. Найт
Замена
Ф. Азиз
️️️️
А. Халилович
65'
ГОЛ! 2:0!
Д. Хойлетт
57'
57'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Планж
Замена
F. Araruna
️️️️
T. Ashcroft
46'
Желтая карточка
Д. Лорент
45'
ГОЛ! 1:0!
Д. Хойлетт
Пас отдал
Э. Кэрролл
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
8
Джон Свифт
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
10
Ален Халилович
АП
9
Энди Кэрролл
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Дерби Каунти
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
22
Felipe Araruna
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
11
Феми Азиз
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-2-1-4
23
Саутвуд
21
Баба
24
Данн
48
8
Свифт
30
Хойлетт
10
Халилович
9
Кэрролл
12
Холмс
29
Лорент
20
Деле-Баширу
4-3-1-3
14
Бирн
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Ягиелка
18
Берд
16
Томпсон
12
Найт
10
Лоуренс
7
Планж
72
Йозвяк
21
Оллсоп
48
22
22
48
10
Халилович
11
Азиз
11
Азиз
10
Халилович
12
Найт
11
Моррисон
11
Моррисон
12
Найт
7
Планж
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
7
Планж
Остались в запасе
Рединг
Дерби Каунти
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
22
Michael Stickland
ЦЗ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Рединг - Дерби Каунти
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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