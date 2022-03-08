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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Лутон Таун
Ковентри - Лутон Таун: обзор матча 08 марта 2022
Ковентри
08.03.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 26 тур
0 : 1
Завершен
Лутон Таун
38'
Э. Адебайо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ковентри - Лутон Таун
Желтая карточка
К. МакФадзин
87'
85'
Замена
Х. Лэнсбери
️️️️
Д. Кларк
Замена
Ф. Тавареш
️️️️
М. Гудден
78'
73'
Желтая карточка
Р. Бурк
70'
Замена
А. Кэмпбелл
️️️️
Л. Берри
68'
Желтая карточка
Э. Адебайо
66'
Желтая карточка
К. Джером
Замена
К. О'Харе
️️️️
М. Уогхорн
62'
61'
Замена
К. Джером
️️️️
Г. Корник
60'
Желтая карточка
Г. Корник
Желтая карточка
Д. Кларк-Салтер
45'
+1
38'
ГОЛ! 0:1!
Э. Адебайо
Пас отдал
А. Палмер
Желтая карточка
Д. Аллен
34'
8'
Желтая карточка
А. Белл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
29
Мартин Уогхорн
ЦП
5
Майкл Роуз
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Лутон Таун
15
Дэниэл Поттс
ЛЗ
32
Рис Бурк
ЦЗ
15
Том Локьер
ЦЗ
14
Джеймс Бри
ЦЗ
17
Амарии Белл
ЦЗ
17
Пелли-Раддок Мпанцу
ОП
8
Люк Берри
ЦП
18
Джордан Кларк
ПВ
23
Гарри Корник
ЦФ
1
Алекс Палмер
ЦФ
45
Элайджа Адебайо
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Ковентри
25
Райан Хоули
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
18
Бен Шиф
ЦФ
7
Фабиу Тавареш
ЦФ
18
Ricardo Dinanga
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Лутон Таун
32
Гарри Истед
ВР
16
Аллан Кэмпбелл
ОП
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
35
Кэмерон Джером
ЦФ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
3-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
38
Хамер
29
Уогхорн
5
МакФадзин
14
Дьекереш
24
Гудден
24
Аллен
5
Роуз
3-3-1-1-3
15
Локьер
14
Бри
17
Белл
32
Бурк
17
Мпанцу
15
Поттс
8
Берри
18
Кларк
45
Адебайо
1
Палмер
23
Корник
29
Уогхорн
17
О'Харе
17
О'Харе
29
Уогхорн
24
Гудден
7
Тавареш
7
Тавареш
24
Гудден
8
Берри
16
Кэмпбелл
16
Кэмпбелл
8
Берри
18
Кларк
23
Лэнсбери
23
Лэнсбери
18
Кларк
23
Корник
35
Джером
35
Джером
23
Корник
Остались в запасе
Ковентри
Лутон Таун
25
Райан Хоули
ЦП
18
Бен Шиф
ЦФ
18
Ricardo Dinanga
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
32
Гарри Истед
ВР
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Натан Джонс
Остались в запасе
25
Райан Хоули
ЦП
18
Бен Шиф
ЦФ
18
Ricardo Dinanga
ЦФ
43
Джош Рид
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
32
Гарри Истед
ВР
23
Роберт Снодграсс
ПП
7
Карлос Мендес
ПВ
15
Адмирал Мускве
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Натан Джонс
Статистика матча Ковентри - Лутон Таун
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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