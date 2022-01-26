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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Престон
Вест Бромвич - Престон: обзор матча 26 января 2022
Вест Бромвич
26.01.2022, среда, 23:00
Англия. Чемпионшип, 25 тур
0 : 2
Завершен
Престон
41'
Э. Риис
76'
К. Арчер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вест Бромвич - Престон
83'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Р. Ледсон
Желтая карточка
К. Таунсенд
78'
76'
ГОЛ! 0:2!
К. Арчер
74'
Замена
Ш. Магуайр
️️️️
Ч. Эванс
Замена
Д. Моламби
️️️️
Д. Ливермор
72'
69'
Желтая карточка
Ч. Эванс
64'
Замена
К. Арчер
️️️️
Э. Риис
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Филлипс
56'
52'
Желтая карточка
Э. Риис
Желтая карточка
Д. Ферлонг
49'
48'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
Замена
Т. Гарднер-Хикман
️️️️
С. Кипр
46'
41'
ГОЛ! 0:1!
Э. Риис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
4
Седрик Кипр
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
18
Том Феллоус
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
24
Шон Магуайр
ЦФ
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-1-4-1
27
Баттон
22
Таунсенд
4
Кипр
5
Бартли
2
Ферлонг
8
Ливермор
20
Моуатт
3
Рич
19
Диангана
25
Филлипс
9
Грант
4-4-2
1
Иверсен
16
Хьюз
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
5
Бауэр
8
Уайтмэн
8
Брауне
4
Ледсон
44
Поттс
17
Эванс
17
Риис
4
Кипр
19
Гарднер-Хикман
19
Гарднер-Хикман
4
Кипр
8
Ливермор
8
Моламби
8
Моламби
8
Ливермор
25
Филлипс
47
Робинсон
47
Робинсон
25
Филлипс
4
Ледсон
8
Маккэнн
8
Маккэнн
4
Ледсон
17
Эванс
24
Магуайр
24
Магуайр
17
Эванс
17
Риис
9
Арчер
9
Арчер
17
Риис
Остались в запасе
Вест Бромвич
Престон
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
5
Мэтт Кларк
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
1
Алекс Палмер
ЦФ
9
Мо Фаал
ЦФ
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Вест Бромвич - Престон
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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