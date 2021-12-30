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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Дерби Каунти
Сток Сити - Дерби Каунти: обзор матча 30 декабря 2021
Сток Сити
30.12.2021, четверг, 22:45
Англия. Чемпионшип, 25 тур
1 : 2
Завершен
Дерби Каунти
78'
Т. Инс
16'
Л. Планж
85'
К. Казим-Ричардс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Дерби Каунти
Замена
С. Сарридж
️️️️
С. Клукас
88'
85'
ГОЛ! 1:2!
К. Казим-Ричардс
Пас отдал
Р. Моррисон
79'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
Т. Лоуренс
ГОЛ! 1:1!
Т. Инс
78'
Желтая карточка
Д. Тимон
72'
Замена
Т. Инс
️️️️
М. Фокс
71'
63'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Планж
Желтая карточка
М. Вранчич
61'
59'
Желтая карточка
Л. Планж
Замена
С. Флетчер
️️️️
Д. Браун
55'
Желтая карточка
Б. Уилмот
16'
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Планж
Пас отдал
К. Йозвяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
3
Морган Фокс
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
23
Тайриз Кэмбелл
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Дерби Каунти
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Крэйг Форсит
ЦЗ
14
Натан Бирн
ПЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
12
Джейсон Найт
ЦП
16
Лайам Томпсон
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
72
Камил Йозвяк
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
7
Люк Планж
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Сток Сити
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
1
Джек Бонхэм
ЦФ
26
Стивен Флетчер
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
11
Равель Моррисон
АП
2
Фести Эбоселе
ЦФ
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
3-2-3-2
17
Дэвис
16
Уилмот
23
Батт
3
Фокс
14
Тимон
2
Смит
8
Вранчич
7
Аллен
6
Клукас
18
Браун
23
Кэмбелл
4-3-1-3
14
Бирн
33
Дэйвис
3
Форсит
19
Ягиелка
12
Найт
16
Томпсон
18
Берд
10
Лоуренс
7
Планж
21
Оллсоп
72
Йозвяк
3
Фокс
10
Инс
10
Инс
3
Фокс
18
Браун
26
Флетчер
26
Флетчер
18
Браун
6
Клукас
9
Сарридж
9
Сарридж
6
Клукас
10
Лоуренс
11
Моррисон
11
Моррисон
10
Лоуренс
7
Планж
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
7
Планж
Остались в запасе
Сток Сити
Дерби Каунти
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
17
Джеймс Честер
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
1
Джек Бонхэм
ЦФ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
9
Sam Baldock
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Сток Сити - Дерби Каунти
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
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