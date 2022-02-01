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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Миллуолл - Престон
Миллуолл - Престон: обзор матча 01 февраля 2022
Миллуолл
01.02.2022, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 23 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миллуолл - Престон
Желтая карточка
Т. Бьюри
83'
79'
Замена
А. Брауне
️️️️
Р. Ледсон
Замена
Т. Бьюри
️️️️
М. Беннетт
78'
71'
Замена
К. Арчер
️️️️
Ч. Эванс
68'
Замена
Д. Ирл
️️️️
Э. Хьюз
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
63'
63'
Пенальти не реализован!
Б. Уайтмэн
Замена
Д. Уоллес
️️️️
О. Бурк
61'
Замена
К. Мэхони
️️️️
С. Мэлони
61'
Желтая карточка
М. Беннетт
60'
17'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
7
Оливер Бурк
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
11
Коннор Мэхони
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
7
Тайлер Бьюри
ЦФ
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
9
Кэмерон Арчер
ЦФ
4-2-4
33
Биалковски
4
Хатчинсон
3
Уоллес
2
Мэлони
5
Купер
8
Кифтенбельд
16
Митчелл
7
Бурк
10
Беннетт
23
Афобе
20
МакНамара
4-4-2
1
Иверсен
6
Линдсэй
16
Хьюз
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
44
Поттс
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
17
Эванс
17
Риис
7
Бурк
17
Уоллес
17
Уоллес
7
Бурк
2
Мэлони
11
Мэхони
11
Мэхони
2
Мэлони
10
Беннетт
7
Бьюри
7
Бьюри
10
Беннетт
16
Хьюз
32
Ирл
32
Ирл
16
Хьюз
4
Ледсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Ледсон
17
Эванс
9
Арчер
9
Арчер
17
Эванс
Остались в запасе
Миллуолл
Престон
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
4
Бамбо Диаби
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Миллуолл - Престон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Нью-Дэн
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