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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Бирмингем Сити
Блэкберн - Бирмингем Сити: обзор матча 18 декабря 2021
Блэкберн
18.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 23 тур
4 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
6'
Д. Бакли
60'
Б. Бреретон (П)
79'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Бирмингем Сити
ГОЛ! 3:0!
Б. Бреретон
79'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Ротуэлл
75'
68'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Ч. Анеке
Замена
С. Галлахер
️️️️
Д. Бакли
63'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Б. Бреретон
60'
46'
Замена
М. Колен
️️️️
Д. Грэм
43'
Желтая карточка
И. Суньич
Желтая карточка
Д. Бакли
41'
37'
Замена
Ж. Бела
️️️️
М. Робертс
ГОЛ! 1:0!
Д. Бакли
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Томас Камински
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
30
Реда Хадра
ЦФ
16
Скотт Уортон
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
24
Кристиан Педерсен
ЦЗ
32
Джордж Фрэнд
ЦЗ
10
Джордан Грэм
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
8
Джордан Джеймс
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
14
Трой Дини
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Сэм Галлахер
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
2
Максим Колен
ЦЗ
33
Джордж Холл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
2-4-1-3
1
Камински
6
ван Хеке
24
Ньямб
7
Ротуэлл
6
Бакли
27
Трэвис
26
Ленихэн
22
Бреретон
3
Пикеринг
16
Уортон
30
Хадра
3-3-2-1-2
20
Шаркич
4
Робертс
24
Педерсен
32
Фрэнд
43
26
Суньич
28
Сэндерсон
8
Джеймс
8
МакГри
10
Грэм
15
Анеке
14
Дини
7
Ротуэлл
4
Джонсон
4
Джонсон
7
Ротуэлл
6
Бакли
20
Галлахер
20
Галлахер
6
Бакли
10
Грэм
2
Колен
2
Колен
10
Грэм
15
Анеке
10
Юткевич
10
Юткевич
15
Анеке
4
Робертс
91
Бела
91
Бела
4
Робертс
Остались в запасе
Блэкберн
Бирмингем Сити
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
13
Нил Этеридж
ВР
33
Джордж Холл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Остались в запасе
1
Эйнсли Пирс
ВР
4
Даниэль Айяла
ЦЗ
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
33
Джордж Холл
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Статистика матча Блэкберн - Бирмингем Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Ивуд Парк
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