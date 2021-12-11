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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Вест Бромвич - Рединг
Вест Бромвич - Рединг: обзор матча 11 декабря 2021
Вест Бромвич
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
1 : 0
Завершен
Рединг
62'
К. Робинсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Рединг
Замена
Т. Феллоус
️️️️
К. Робинсон
86'
75'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Л. Мур
68'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
D. Tetek
66'
Желтая карточка
D. Tetek
Желтая карточка
К. Робинсон
63'
ГОЛ! 1:0!
К. Робинсон
Пас отдал
К. Грант
62'
34'
Желтая карточка
А. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
3
Адам Рич
ЦП
20
Алекс Моуатт
ЦП
8
Джейсон Моламби
ЦП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
10
Ален Халилович
АП
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
34
Dejan Tetek
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
18
Том Феллоус
ЦП
77
R. Tulloch
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Claudio Osorio
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
3-1-3-3
26
Джонстон
2
Ферлонг
5
Бартли
19
Гарднер-Хикман
8
Ливермор
3
Рич
20
Моуатт
8
Моламби
47
Робинсон
9
Грант
9
Хагилл
4-1-5
23
Саутвуд
24
Данн
48
26
Мур
21
Баба
10
Халилович
29
Лорент
9
Кэрролл
34
20
Деле-Баширу
12
Холмс
47
Робинсон
18
Феллоус
18
Феллоус
47
Робинсон
34
30
Хойлетт
30
Хойлетт
34
26
Мур
47
Пушкаш
47
Пушкаш
26
Мур
Остались в запасе
Вест Бромвич
Рединг
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Claudio Osorio
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
2
Итан Ингрэм
ЦЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
77
R. Tulloch
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
36
Claudio Osorio
ЦП
22
Felipe Araruna
ЦП
23
Итан Бристоу
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Вест Бромвич - Рединг
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Хоуторнс
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