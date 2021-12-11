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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Миллуолл
Питерборо Юнайтед - Миллуолл: обзор матча 11 декабря 2021
Питерборо Юнайтед
11.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 22 тур
2 : 1
Завершен
Миллуолл
64'
Д. МакНамара (АГ)
68'
Д. Кларк-Харрис
16'
Т. Брэдшоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Миллуолл
Желтая карточка
Д. Корнелл
90'
+3
Замена
К. Ковентри
️️️️
Д. Тэйлор
88'
74'
Замена
M. Smith
️️️️
Б. Афобе
74'
Замена
О. Ожо
️️️️
С. Мэлони
74'
Замена
М. Беннетт
️️️️
Д. Уоллес
ГОЛ! 2:1!
Д. Кларк-Харрис
68'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Д. МакНамара
64'
62'
Желтая карточка
Д. Эванс
Замена
Д. Кларк-Харрис
️️️️
С. Шмодикс
56'
55'
Желтая карточка
Б. Митчелл
45'
+1
Желтая карточка
Ш. Хатчинсон
38'
Желтая карточка
Д. МакНамара
Желтая карточка
О. Норберн
24'
22'
Желтая карточка
С. Мэлони
16'
ГОЛ! 0:1!
Т. Брэдшоу
Пас отдал
Д. Уоллес
Замена
J. Tomlinson
️️️️
Д. Батлер
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
26
Дэн Батлер
ЛЗ
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
4
Натан Томпсон
ПЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
8
Джордж Грант
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Миллуолл
33
Бартош Биалковски
ВР
4
Шон Хатчинсон
ЦЗ
5
Джейк Купер
ЦЗ
3
Мюррей Уоллес
ЦЗ
12
Джордж Эванс
ЦЗ
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
17
Джед Уоллес
ЦП
16
Билли Митчелл
ЦП
9
Том Брэдшоу
ЦФ
23
Беник Афобе
ЦФ
20
Дэнни МакНамара
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Миллуолл
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
17
Matt Smith
ЦФ
10
Мэйсон Беннетт
ЦФ
3-1-5
26
Батлер
5
Эдвардс
4
Томпсон
23
Дембеле
8
Норберн
11
Шмодикс
14
Берроуз
14
Тэйлор
20
Найт
3-2-2-3
33
Биалковски
3
Уоллес
12
Эванс
2
Мэлони
4
Хатчинсон
5
Купер
17
Уоллес
16
Митчелл
20
МакНамара
23
Афобе
9
Брэдшоу
26
Батлер
4
4
26
Батлер
14
Тэйлор
6
Ковентри
6
Ковентри
14
Тэйлор
11
Шмодикс
9
Кларк-Харрис
9
Кларк-Харрис
11
Шмодикс
2
Мэлони
9
Ожо
9
Ожо
2
Мэлони
23
Афобе
17
17
23
Афобе
17
Уоллес
10
Беннетт
10
Беннетт
17
Уоллес
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Миллуолл
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
2
Франки Кент
ЦФ
9
Кай Корбетт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Остались в запасе
25
Джордж Лонг
ВР
15
Alex Pearce
ЦЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Майкел Кифтенбельд
ЦП
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Миллуолл
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Портсмут
2 : 1
24.10.2026
Миллуолл
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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