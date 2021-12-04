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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Блэкберн - Престон
Блэкберн - Престон: обзор матча 04 декабря 2021
Блэкберн
04.12.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 21 тур
1 : 0
Завершен
Престон
53'
Б. Бреретон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Блэкберн - Престон
Замена
А. Эдун
️️️️
Д. Ротуэлл
85'
83'
Желтая карточка
Д. Джонсон
82'
Замена
Р. Ледсон
️️️️
M. Olosunde
78'
Замена
Д. Джонсон
️️️️
А. Маккэнн
78'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Г. Каннингэм
Желтая карточка
Л. Трэвис
69'
Замена
Б. Джонсон
️️️️
Д. Бакли
66'
65'
Желтая карточка
Э. Риис
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
65'
ГОЛ! 1:0!
Б. Бреретон
53'
Желтая карточка
Д. Ленихэн
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкберн
1
Эйнсли Пирс
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
24
Райан Ньямб
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
7
Джо Ротуэлл
ЦП
27
Льюис Трэвис
ЦП
6
Джон Бакли
ЦП
26
Даррах Ленихэн
ЦП
16
Скотт Уортон
ЦФ
3
Гарри Пикеринг
ЦФ
30
Реда Хадра
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
17
Чед Эванс
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
4
Matthew Olosunde
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Блэкберн
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
4
Брэдли Джонсон
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
14
Адетайо Эдун
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Престон
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
14
Даниэль Джонсон
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
2-4-1-3
1
Пирс
6
ван Хеке
24
Ньямб
7
Ротуэлл
6
Бакли
26
Ленихэн
27
Трэвис
22
Бреретон
30
Хадра
3
Пикеринг
16
Уортон
4-3-3
1
Иверсен
6
Линдсэй
8
Каннингэм
14
Стори
32
Ирл
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
8
Брауне
4
17
Риис
17
Эванс
6
Бакли
4
Джонсон
4
Джонсон
6
Бакли
7
Ротуэлл
14
Эдун
14
Эдун
7
Ротуэлл
8
Маккэнн
14
Джонсон
14
Джонсон
8
Маккэнн
4
4
Ледсон
4
Ледсон
4
8
Каннингэм
7
Синклейр
7
Синклейр
8
Каннингэм
Остались в запасе
Блэкберн
Престон
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
7
Лейтон Кларксон
ЦП
19
Jacob Davenport
ЦП
24
Тирис Долан
ПВ
35
Jordan Eastham
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
Остались в запасе
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Тони Моубрей
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Блэкберн - Престон
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Блэкберн
2 : 0
24.10.2026
Рексхэм
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
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