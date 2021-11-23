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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Бирмингем Сити
Ковентри - Бирмингем Сити: обзор матча 23 ноября 2021
Ковентри
23.11.2021, вторник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 19 тур
0 : 0
Завершен
Бирмингем Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Бирмингем Сити
90'
+2
Желтая карточка
И. Суньич
Замена
Т. Уокер
️️️️
К. О'Харе
90'
+1
86'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Т. Дини
86'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
С. Хоган
82'
Красная карточка
Р. Вудс
76'
Желтая карточка
М. Робертс
Замена
Д. Аллен
️️️️
Г. Хамер
74'
65'
Замена
Х. Фамилья-Кастильо
️️️️
M. Oakley
54'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
22
Ян Матсен
ЛЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
38
Густаво Хамер
ОП
17
Каллум О'Харе
АП
24
Мэттью Гудден
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
5
Майкл Роуз
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
5
Доминик Хайам
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
6
Харли Дин
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
8
Райли МакГри
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
25
Скотт Хоган
ЦФ
91
Жереми Бела
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Ковентри
34
Тодд Кейн
ПЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
8
Джордан Джеймс
ЦП
15
Чукс Анеке
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
2-1-1-5
21
Мур
22
Матсен
25
Дабо
38
Хамер
17
О'Харе
4
Келли
5
Хайам
5
МакФадзин
5
Роуз
14
Дьекереш
4-1-2-3
20
Шаркич
4
Робертс
6
Дин
12
28
Сэндерсон
26
Суньич
8
МакГри
18
Вудс
14
Дини
91
Бела
25
Хоган
17
О'Харе
10
Уокер
10
Уокер
17
О'Харе
38
Хамер
24
Аллен
24
Аллен
38
Хамер
12
5
Фамилья-Кастильо
5
Фамилья-Кастильо
12
25
Хоган
8
Джеймс
8
Джеймс
25
Хоган
14
Дини
10
Юткевич
10
Юткевич
14
Дини
Остались в запасе
Ковентри
Бирмингем Сити
34
Тодд Кейн
ПЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
13
Нил Этеридж
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
15
Чукс Анеке
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Остались в запасе
34
Тодд Кейн
ПЗ
13
Бен Уилсон
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
26
Джордан Шипли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
15
Чукс Анеке
ЦФ
7
Джоб Беллингем
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Статистика матча Ковентри - Бирмингем Сити
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Сити оф Ковентри
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