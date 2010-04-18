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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Наполи
Бари - Наполи: обзор матча 18 апреля 2010
Бари
18.04.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 34 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
75'
С. Альмирон
28'
Э. Лавесси
57'
Э. Лавесси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Наполи
Желтая карточка
К. Суньига
Замена
А. Доссена
️️️️
Х. Денис
Желтая карточка
Н. Бельмонте
Замена
М. Больячино
️️️️
М. Пациенца
Желтая карточка
Д. Грава
ГОЛ! 1:2!
С. Альмирон
Желтая карточка
А. Гацци
Замена
С. Масиелло
️️️️
Р. Аллегретти
Желтая карточка
Ф. Сантакроче
Замена
Ф. Сфорцини
️️️️
Х. Игнасио Кастильо
Замена
С. Альмирон
️️️️
Д. Де Вецце
ГОЛ! 0:2!
Э. Лавесси
Желтая карточка
А. Масиелло
ГОЛ! 0:1!
Э. Лавесси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
14
Алессандро Гацци
ЦП
80
Даниэле Де Вецце
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
10
Пауло Баррето
ЦФ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
27
Фабиано Сантакроче
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
32
Сальваторе Масиелло
ЛЗ
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
18
Андраш Гостоньи
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
32
Фердинандо Сфорцини
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
54
Мариано Больячино
АП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
19
Бонуччи
5
Масиелло
14
Бельмонте
78
Аллегретти
14
Гацци
80
Де Вецце
27
Альварес
9
Кастильо
10
Баррето
4-4-2
16
Де Санктис
27
Сантакроче
2
Грава
14
Кампаньяро
33
Ринаудо
5
Гаргано
24
Пациенца
17
Гамшик
18
Суньига
19
Денис
22
Лавесси
78
Аллегретти
32
Масиелло
32
Масиелло
78
Аллегретти
80
Де Вецце
4
Альмирон
4
Альмирон
80
Де Вецце
9
Кастильо
32
Сфорцини
32
Сфорцини
9
Кастильо
19
Денис
3
Доссена
3
Доссена
19
Денис
24
Пациенца
54
Больячино
54
Больячино
24
Пациенца
Остались в запасе
Бари
Наполи
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
18
Андраш Гостоньи
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
0
Кристиан Стеллини
ЦЗ
18
Андраш Гостоньи
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
8
Раффаэле Маиелло
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Бари - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Сан Никола
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