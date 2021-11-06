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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бирмингем Сити - Рединг
Бирмингем Сити - Рединг: обзор матча 06 ноября 2021
Бирмингем Сити
06.11.2021, суббота, 18:00
Англия. Чемпионшип, 17 тур
1 : 2
Завершен
Рединг
3'
С. Хоган
70'
Д. Кларк
82'
Д. Кларк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бирмингем Сити - Рединг
Замена
Л. Юткевич
️️️️
M. Oakley
85'
Замена
Ч. Анеке
️️️️
И. Суньич
85'
82'
ГОЛ! 1:2!
Д. Кларк
76'
Желтая карточка
Т. Холмс
70'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кларк
Пас отдал
Д. Свифт
Замена
Р. Вудс
️️️️
Р. МакГри
69'
Желтая карточка
Р. МакГри
55'
46'
Замена
Д. Кларк
️️️️
Г. Пушкаш
Желтая карточка
M. Oakley
38'
Желтая карточка
Х. Дин
34'
Желтая карточка
Ж. Бела
30'
ГОЛ! 1:0!
С. Хоган
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бирмингем Сити
20
Матия Шаркич
ВР
6
Харли Дин
ЦЗ
12
Marcel Oakley
ЦЗ
43
Mitchell Roberts
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
26
Иван Суньич
ОП
20
Гари Гарднер
ЦП
8
Райли МакГри
ЦП
91
Жереми Бела
ЦФ
25
Скотт Хоган
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Рединг
23
Люк Саутвуд
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
17
Энди Идом
ЦЗ
14
Ови Эджария
ЦП
8
Джон Свифт
ЦП
20
Том Деле-Баширу
ЦФ
29
Джош Лорент
ЦФ
12
Том Холмс
ЦФ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Бирмингем Сити
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
41
Remi Walker
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
18
Райан Вудс
ЦП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
15
Чукс Анеке
ЦФ
Рединг
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
39
Джамари Кларк
ЦФ
4-1-2-3
20
Шаркич
6
Дин
43
4
Робертс
12
26
Суньич
20
Гарднер
8
МакГри
14
Дини
25
Хоган
91
Бела
4-2-4
23
Саутвуд
24
Данн
26
Мур
17
Идом
21
Баба
14
Эджария
8
Свифт
47
Пушкаш
12
Холмс
29
Лорент
20
Деле-Баширу
8
МакГри
18
Вудс
18
Вудс
8
МакГри
12
10
Юткевич
10
Юткевич
12
26
Суньич
15
Анеке
15
Анеке
26
Суньич
47
Пушкаш
39
Кларк
39
Кларк
47
Пушкаш
Остались в запасе
Бирмингем Сити
Рединг
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
41
Remi Walker
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Остались в запасе
13
Нил Этеридж
ВР
5
Хуан Фамилья-Кастильо
ЦЗ
41
Remi Walker
ЦП
8
Джордан Джеймс
ЦП
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
48
Tyrell Ashcroft
ЦЗ
36
Claudio Osorio
ЦП
11
Кельвин Эхибхатиомхан
ЦФ
28
Мамади Камара
ЦФ
Главный тренер
Пол Клемент
Статистика матча Бирмингем Сити - Рединг
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Линкольн
1 : 3
31.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Рединг
Англия. Первая лига, 17 тур
Шеффилд Уэнсдэй
- : -
28.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 15 тур
Стокпорт Каунти
3 : 1
14.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Сент-Эндрюс
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