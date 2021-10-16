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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Дерби Каунти
Престон - Дерби Каунти: обзор матча 16 октября 2021
Престон
16.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 12 тур
0 : 0
Завершен
Дерби Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Дерби Каунти
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Стори
77'
77'
Замена
К. Казим-Ричардс
️️️️
Л. Сибли
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
63'
Желтая карточка
Д. Стори
62'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Т. Баркуйзен
58'
24'
Замена
Л. Сибли
️️️️
S. Baldock
Желтая карточка
Д. Джонсон
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
29
Том Баркуйзен
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Дерби Каунти
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
11
Равель Моррисон
ЦП
12
Джейсон Найт
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
18
Макс Берд
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
32
Лоуи Сибли
ЦП
91
Колин Казим-Ричардс
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
3-4-4
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
29
Баркуйзен
8
Брауне
4
Ледсон
14
Джонсон
1
Иверсен
17
Риис
32
Ирл
4
ван ден Берг
2-4-1-4
33
Дэйвис
19
Ягиелка
12
Найт
4
Шинни
18
Берд
11
Моррисон
10
Лоуренс
21
Оллсоп
3
Бьюкэнан
2
Эбоселе
9
29
Баркуйзен
7
Синклейр
7
Синклейр
29
Баркуйзен
14
Стори
23
Мерфи
23
Мерфи
14
Стори
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
9
32
Сибли
32
Сибли
9
Сибли
91
Казим-Ричардс
91
Казим-Ричардс
Сибли
Остались в запасе
Престон
Дерби Каунти
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Остались в запасе
13
Келле Рос
ВР
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
8
Луи Уотсон
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Уэйн Руни
Статистика матча Престон - Дерби Каунти
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
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