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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Бристоль Сити
Питерборо Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 02 октября 2021
Питерборо Юнайтед
02.10.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 11 тур
2 : 3
Завершен
Бристоль Сити
22'
С. Шмодикс
43'
С. Шмодикс
34'
Н. Томпсон (АГ)
40'
Д. Таннер
84'
К. Мартин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Питерборо Юнайтед - Бристоль Сити
Желтая карточка
Н. Томпсон
90'
+4
Замена
Д. Грант
️️️️
О. Норберн
88'
84'
ГОЛ! 2:3!
К. Мартин
Пас отдал
Д. Уилльямс
82'
Желтая карточка
Э. Кинг
Замена
И. Кану
️️️️
Д. Уорд
79'
62'
Замена
А. Скотт
️️️️
К. О'Доуда
Замена
Д. Тэйлор
️️️️
К. Ковентри
58'
ГОЛ! 2:2!
С. Шмодикс
Пас отдал
Д. Батлер
43'
40'
ГОЛ! 1:2!
Д. Таннер
34'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Томпсон
ГОЛ! 1:0!
С. Шмодикс
Пас отдал
Х. Берроуз
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
6
Конор Ковентри
ОП
23
Джо Уорд
ЦП
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
47
Каллум О'Доуда
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
18
Крис Мартин
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
19
Джордж Таннер
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
5
Роб Аткинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
11
Идрис Кану
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
Бристоль Сити
26
Зак Винер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
8
Алекс Скотт
ЦФ
1-1-1-1-5
5
Эдвардс
6
Ковентри
23
Уорд
23
Дембеле
2
Кент
11
Шмодикс
26
Батлер
8
Норберн
4
Томпсон
1-4-5
25
Бентли
26
Калас
10
Кинг
37
Джеймс
8
Уилльямс
47
О'Доуда
18
Мартин
5
Аткинсон
3
Принг
19
Таннер
18
Вайманн
6
Ковентри
14
Тэйлор
14
Тэйлор
6
Ковентри
23
Уорд
11
Кану
11
Кану
23
Уорд
8
Норберн
8
Грант
8
Грант
8
Норберн
47
О'Доуда
8
Скотт
8
Скотт
47
О'Доуда
Остались в запасе
Питерборо Юнайтед
Бристоль Сити
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
26
Зак Винер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
Остались в запасе
26
Зак Винер
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
1
Макс О'Лири
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Питерборо Юнайтед - Бристоль Сити
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Лондон Роад
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