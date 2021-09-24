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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Ковентри - Питерборо Юнайтед
Ковентри - Питерборо Юнайтед: обзор матча 24 сентября 2021
Ковентри
24.09.2021, пятница, 21:45
Англия. Чемпионшип, 9 тур
3 : 0
Завершен
Питерборо Юнайтед
57'
Г. Хамер
61'
В. Дьекереш
64'
В. Дьекереш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ковентри - Питерборо Юнайтед
Замена
Д. Джонс
️️️️
Я. Матсен
86'
Замена
Т. Уокер
️️️️
В. Дьекереш
80'
Замена
Л. Келли
️️️️
Г. Хамер
80'
73'
Замена
Х. Берроуз
️️️️
Д. Грант
65'
Замена
К. Ковентри
️️️️
Д. Тэйлор
ГОЛ! 3:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
М. Уогхорн
64'
ГОЛ! 2:0!
В. Дьекереш
Пас отдал
Т. Кейн
61'
ГОЛ! 1:0!
Г. Хамер
57'
46'
Замена
К. Поку
️️️️
Д. Уорд
44'
Желтая карточка
Д. Батлер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ковентри
21
Саймон Мур
ВР
6
Джейк Кларк-Салтер
ЦЗ
34
Тодд Кейн
ЦЗ
29
Мартин Уогхорн
ЦП
17
Каллум О'Харе
АП
5
Доминик Хайам
ЦФ
5
Кайл МакФадзин
ЦФ
38
Густаво Хамер
ЦФ
24
Джейми Аллен
ЦФ
22
Ян Матсен
ЦФ
14
Виктор Дьекереш
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Питерборо Юнайтед
5
Ронни Эдвардс
ЦЗ
23
Сирики Дембеле
ЛВ
23
Джо Уорд
ЦП
13
Дэвид Корнелл
ЦФ
9
Джонсон Кларк-Харрис
ЦФ
8
Джордж Грант
ЦФ
8
Оливер Норберн
ЦФ
14
Джек Тэйлор
ЦФ
26
Дэн Батлер
ЦФ
2
Франки Кент
ЦФ
4
Натан Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Ковентри
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
10
Тайлер Уокер
ЦФ
10
Джоди Джонс
ЦФ
4
Лайам Келли
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Питерборо Юнайтед
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Конор Ковентри
ОП
20
Джош Найт
ЦФ
17
Кваме Поку
ЦФ
14
Харрисон Берроуз
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
2-1-1-5
21
Мур
6
Кларк-Салтер
34
Кейн
29
Уогхорн
17
О'Харе
38
Хамер
14
Дьекереш
22
Матсен
24
Аллен
5
МакФадзин
1-1-1-5
5
Эдвардс
23
Уорд
23
Дембеле
8
Норберн
4
Томпсон
2
Кент
26
Батлер
14
Тэйлор
14
Дьекереш
10
Уокер
10
Уокер
14
Дьекереш
22
Матсен
10
Джонс
10
Джонс
22
Матсен
38
Хамер
4
Келли
4
Келли
38
Хамер
14
Тэйлор
6
Ковентри
6
Ковентри
14
Тэйлор
23
Уорд
17
Поку
17
Поку
23
Уорд
8
Грант
14
Берроуз
14
Берроуз
8
Грант
Остались в запасе
Ковентри
Питерборо Юнайтед
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Остались в запасе
5
Майкл Роуз
ЦФ
24
Мэттью Гудден
ЦФ
18
Бен Шиф
ЦФ
13
Бен Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
13
Уилл Блэкмор
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
20
Джош Найт
ЦФ
11
Сэмми Шмодикс
ЦФ
Главный тренер
Стивен Прессли
Главный тренер
Даррен Фергюсон
Статистика матча Ковентри - Питерборо Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 17 тур
Питерборо Юнайтед
- : -
28.11.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Бромли
1 : 1
24.10.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 12 тур
Хаддерсфилд Таун
4 : 1
20.10.2026
Питерборо Юнайтед
Информация о матче
Стадион:
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