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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Вест Бромвич
Престон - Вест Бромвич: обзор матча 18 сентября 2021
Престон
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вест Бромвич
26'
Б. Уайтмэн
45+1'
М. Филлипс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Вест Бромвич
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Э. Риис
83'
76'
Желтая карточка
К. Бартли
69'
Замена
К. Робинсон
️️️️
М. Филлипс
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Ш. Магуайр
65'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Б. Уайтмэн
65'
63'
Замена
К. Грант
️️️️
Г. Диангана
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Филлипс
ГОЛ! 1:0!
Б. Уайтмэн
Пас отдал
Э. Риис
26'
Желтая карточка
С. ван ден Берг
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Вест Бромвич
26
Сэм Джонстон
ВР
22
Конор Таунсенд
ЛЗ
6
Семи Аджайи
ЦЗ
5
Кайл Бартли
ЦЗ
2
Дарнелл Ферлонг
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
20
Алекс Моуатт
ЦП
19
Грэйди Диангана
ЦП
3
Адам Рич
ЦП
25
Мэтт Филлипс
ПП
9
Джордан Хагилл
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
Вест Бромвич
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
9
Карлан Грант
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
3-2-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
4
Ледсон
14
Джонсон
8
Уайтмэн
17
Риис
24
Магуайр
32
Ирл
4
ван ден Берг
4-1-4-1
26
Джонстон
2
Ферлонг
6
Аджайи
5
Бартли
22
Таунсенд
8
Ливермор
25
Филлипс
19
Диангана
3
Рич
20
Моуатт
9
Хагилл
8
Уайтмэн
8
Маккэнн
8
Маккэнн
8
Уайтмэн
17
Риис
23
Мерфи
23
Мерфи
17
Риис
24
Магуайр
29
Уикхэм
29
Уикхэм
24
Магуайр
19
Диангана
9
Грант
9
Грант
19
Диангана
25
Филлипс
47
Робинсон
47
Робинсон
25
Филлипс
Остались в запасе
Престон
Вест Бромвич
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
4
Седрик Кипр
ЦЗ
6
Калеб Тэйлор
ЦЗ
8
Джейсон Моламби
ЦП
23
Роберт Снодграсс
ПП
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Престон - Вест Бромвич
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Болтон
- : -
25.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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