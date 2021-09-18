Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Дерби Каунти - Сток Сити
Дерби Каунти - Сток Сити: обзор матча 18 сентября 2021
Дерби Каунти
18.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 8 тур
2 : 1
Завершен
Сток Сити
31'
М. Берд
34'
К. Дэйвис
58'
Т. Инс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дерби Каунти - Сток Сити
89'
Желтая карточка
Т. Инс
Замена
Р. Стирмен
️️️️
S. Baldock
84'
77'
Желтая карточка
Л. Эстигард
Замена
К. Йозвяк
️️️️
Л. Сибли
74'
73'
Замена
А. Даути
️️️️
Р. Сойерс
Замена
Д. Найт
️️️️
Р. Моррисон
67'
59'
Замена
Н. Пауэлл
️️️️
А. Сима
59'
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Сарридж
58'
ГОЛ! 2:1!
Т. Инс
Желтая карточка
Л. Сибли
38'
ГОЛ! 2:0!
К. Дэйвис
Пас отдал
Г. Шинни
34'
33'
Желтая карточка
Р. Сойерс
ГОЛ! 1:0!
М. Берд
Пас отдал
Г. Шинни
31'
Желтая карточка
Г. Шинни
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дерби Каунти
13
Келле Рос
ВР
14
Натан Бирн
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
18
Макс Берд
ЦП
4
Грэм Шинни
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
32
Лоуи Сибли
ЦП
9
Sam Baldock
ЦФ
3
Ли Бьюкэнан
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
15
Гарри Суттар
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
5
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
14
Роман Сойерс
ЦП
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Дерби Каунти
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
12
Джейсон Найт
ЦП
21
Райн Оллсоп
ЦФ
72
Камил Йозвяк
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
45
Альфи Даути
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
25
Ник Пауэлл
ЦП
18
Джейкоб Браун
ЦФ
3-4-1-2
13
Рос
14
Бирн
19
Ягиелка
33
Дэйвис
18
Берд
11
Моррисон
32
Сибли
4
Шинни
10
Лоуренс
3
Бьюкэнан
9
4-4-1-1
39
Барсик
16
Уилмот
5
Эстигард
14
Тимон
15
Суттар
8
Вранчич
6
Клукас
10
Инс
14
Сойерс
19
Сима
9
Сарридж
9
19
Стирмен
19
Стирмен
9
11
Моррисон
12
Найт
12
Найт
11
Моррисон
32
Сибли
72
Йозвяк
72
Йозвяк
32
Сибли
14
Сойерс
45
Даути
45
Даути
14
Сойерс
19
Сима
25
Пауэлл
25
Пауэлл
19
Сима
9
Сарридж
18
Браун
18
Браун
9
Сарридж
Остались в запасе
Дерби Каунти
Сток Сити
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Главный тренер
Уэйн Руни
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
20
Дилан Уильямс
ЦЗ
21
Райн Оллсоп
ЦФ
2
Фести Эбоселе
ЦФ
14
Jack Stretton
ЦФ
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
21
Демеако Духани
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
Главный тренер
Уэйн Руни
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Дерби Каунти - Сток Сити
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Дерби Каунти
- : -
28.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Миллуолл
4 : 1
31.10.2026
Дерби Каунти
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Прайд Парк
Новости команд
Все
Дерби Каунти
Сток Сити
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Кубок лиги. «Ливерпуль» в серии пенальти обыграл «Дерби Каунти» из Д3
2022.11.10 01:07
«Ди Си Юнайтед» ведет переговоры о возвращении Руни
2022.07.09 08:57
Стала известна причина ухода Руни из «Дерби Каунти»
2022.06.26 19:57
Руни прокомментировал уход из «Дерби Каунти»: «Меня старались отговорить»
2022.06.24 21:23
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+