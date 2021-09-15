Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Сток Сити - Барнсли
Сток Сити - Барнсли: обзор матча 15 сентября 2021
Сток Сити
15.09.2021, среда, 21:45
Англия. Чемпионшип, 7 тур
1 : 1
Завершен
Барнсли
17'
С. Сарридж
38'
К. Вудроу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Барнсли
Замена
А. Даути
️️️️
С. Сарридж
86'
Красная карточка
Т. Смит
85'
82'
Желтая карточка
В. Адебойежо
Желтая карточка
Л. Эстигард
78'
Замена
А. Сима
️️️️
Д. Браун
76'
Замена
С. Клукас
️️️️
Д. Аллен
73'
46'
Замена
В. Адебойежо
️️️️
А. Исека
46'
Замена
К. Гомес
️️️️
Р. Палмер
45'
+2
Желтая карточка
М. Хелик
Пенальти не реализован!
М. Вранчич
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
Б. Коллинс
38'
ГОЛ! 1:1!
К. Вудроу
20'
Желтая карточка
К. Бриттан
ГОЛ! 1:0!
С. Сарридж
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
39
Джозеф Барсик
ВР
5
Лео Эстигард
ЦЗ
14
Джош Тимон
ЦЗ
16
Бен Уилмот
ЦЗ
15
Гарри Суттар
ЦЗ
2
Том Смит
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
14
Роман Сойерс
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
18
Джейкоб Браун
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Барнсли
40
Брэд Коллинс
ВР
6
Аапо Хальме
ЦЗ
6
Михал Хелик
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
6
Тоби Сиббик
ПЗ
2
Каллум Бриттан
ПЗ
4
Каллум Стайлс
ЦП
17
Ромал Палмер
ЦП
28
Доминик Фризер
ПВ
9
Аарон Исека
ЦФ
12
Кали Вудроу
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Сток Сити
17
Адам Дэвис
ВР
45
Альфи Даути
ЦЗ
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
6
Самуэль Клукас
ЦП
19
Абдалла Сима
ПВ
Барнсли
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
6
Клаудио Гомес
ОП
20
Виктор Адебойежо
ЦФ
44
Devante Cole
ЦФ
3-2-3-2
39
Барсик
14
Тимон
16
Уилмот
15
Суттар
5
Эстигард
2
Смит
8
Вранчич
14
Сойерс
7
Аллен
18
Браун
9
Сарридж
3-2-2-1-2
40
Коллинс
6
Хальме
6
Хелик
4
Мун
2
Бриттан
6
Сиббик
4
Стайлс
17
Палмер
28
Фризер
12
Вудроу
9
Исека
18
Браун
19
Сима
19
Сима
18
Браун
9
Сарридж
45
Даути
45
Даути
9
Сарридж
7
Аллен
6
Клукас
6
Клукас
7
Аллен
17
Палмер
6
Гомес
6
Гомес
17
Палмер
9
Исека
20
Адебойежо
20
Адебойежо
9
Исека
Остались в запасе
Сток Сити
Барнсли
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Главный тренер
Майкл О'Нил
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Маркус Шопп
Остались в запасе
17
Адам Дэвис
ВР
23
Даниэль Батт
ЦЗ
15
Джордан Томпсон
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
Остались в запасе
1
Джек Уолтон
ВР
29
Кларк Одуор
ЛЗ
44
Devante Cole
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Главный тренер
Маркус Шопп
Статистика матча Сток Сити - Барнсли
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Сток Сити
- : -
25.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Барнсли
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
- : -
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 13 тур
Рединг
2 : 1
24.10.2026
Барнсли
Информация о матче
Стадион:
Британния Стэдиум
Новости команд
Все
Сток Сити
Барнсли
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
«Сток Сити» – «Фулхэм»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
14 февраля
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
«Манчестер Сити» сыграет с «Бристолем» Хайкина в 1/8 финала Кубка Англии и другие пары
2023.01.30 22:44
Восемь британских клубов заинтересованы в подписании Ботхейма. Он расторг контракт с «Краснодаром»
2022.06.16 22:50
3
Бэйкер перешел из «Челси» в «Сток Сити». Он был в системе лондонцев 17 лет
2022.01.15 21:36
Кубок лиги. «Ливерпуль» выбил «Тоттенхэм», «Арсенал» прошел «Ипсвич» и другие результаты
15 сентября
«Питерборо» – «Барнсли»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
14 сентября
Кубок Англии. «Ливерпуль» прошел «Барнсли» (4:1), у Вирца 1+1
13 января
Слонина вернулся в «Челси»
2025.01.01 21:44
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» забил 7 голов «Барнсли»; у Рэшфорда, Гарначо и Эриксена по дублю
2024.09.17 23:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+