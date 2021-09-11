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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Бристоль Сити - Престон
Бристоль Сити - Престон: обзор матча 11 сентября 2021
Бристоль Сити
11.09.2021, суббота, 17:00
Англия. Чемпионшип, 6 тур
0 : 0
Завершен
Престон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бристоль Сити - Престон
79'
Замена
Д. Мерфи
️️️️
Д. Джонсон
Замена
Н. Уэллс
️️️️
З. Винер
78'
73'
Замена
А. Брауне
️️️️
Р. Ледсон
73'
Замена
А. Маккэнн
️️️️
Э. Риис
Замена
Д. Дасилва
️️️️
К. Принг
69'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Э. Кинг
69'
55'
Желтая карточка
Б. Уайтмэн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
26
Зак Винер
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
6
Nathan Baker
ЦЗ
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
5
Роб Аткинсон
ЦФ
3
Кэмерон Принг
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Престон
14
Джордан Стори
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Райан Ледсон
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
1
Даниэль Иверсен
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
32
Джош Ирл
ЦФ
8
Бен Уайтмэн
ЦФ
4
Сепп ван ден Берг
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Бристоль Сити
12
Джей Дасилва
ЦЗ
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Престон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
8
Алистер Маккэнн
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-3-4
25
Бентли
26
Винер
26
Калас
6
4
Массенго
37
Джеймс
10
Кинг
5
Аткинсон
18
Мартин
18
Вайманн
3
Принг
3-2-5
14
Стори
5
Бауэр
16
Хьюз
4
Ледсон
14
Джонсон
17
Риис
4
ван ден Берг
8
Уайтмэн
32
Ирл
24
Магуайр
3
Принг
12
Дасилва
12
Дасилва
3
Принг
10
Кинг
42
Семеньо
42
Семеньо
10
Кинг
26
Винер
21
Уэллс
21
Уэллс
26
Винер
17
Риис
8
Маккэнн
8
Маккэнн
17
Риис
4
Ледсон
8
Брауне
8
Брауне
4
Ледсон
14
Джонсон
23
Мерфи
23
Мерфи
14
Джонсон
Остались в запасе
Бристоль Сити
Престон
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
45
Кейси Палмер
ЦП
8
Алекс Скотт
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ЦФ
1
Макс О'Лири
ЦФ
Остались в запасе
1
Деклан Радд
ВР
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
8
Грэгори Каннингэм
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Бристоль Сити - Престон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Бромвич
- : -
28.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
1 : 1
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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